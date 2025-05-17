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男毒駕遇警路檢鑽進死巷遭逮 車內搜出上百包毒咖啡包

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓男子去年8月駕車行經板橋區遇警路口執行擴大臨檢，因車內藏有大量毒品憂心被逮，心虛加速逃逸險衝撞員警，卻鑽進死巷被逮，車內搜出上百包毒品咖啡包及K他命，新北地檢署日前依毒品及妨害公務罪嫌起訴。

起訴指出，31歲陳姓男子去年8月26日晚上11時許。駕車行經板橋區篤行路1段與大觀路3段50巷口，遇警方縮減道路執行擴大臨檢，陳一時心虛緊張，企圖駕車逃逸險衝撞員警，卻鑽進一旁死巷，員警旋即上前攔截圍捕並持槍喝令駕駛停車，將陳男拖出車外壓制。

員警才打開車門，車內散發濃厚毒品異味，員警仔細巡視於車內查扣毒品咖啡包128包、K他命結晶體1包，共重67公克和含有K他命香菸4支、K盤1只及手機2支，當場告知權利依現行犯逮捕。

新北地檢署檢察官日前偵結，依毒品、駕駛動力交通工具施強暴妨害公務、尿液所含毒品或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值等罪嫌起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市陳姓男子去年8月毒駕遇警路檢，心虛加速逃逸險衝撞員警，卻鑽進死巷被逮，車內搜出上百包毒品咖啡包及K他命，新北地檢署日前依法起訴。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子去年8月毒駕遇警路檢，心虛加速逃逸險衝撞員警，卻鑽進死巷被逮，車內搜出上百包毒品咖啡包及K他命，新北地檢署日前依法起訴。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子去年8月毒駕遇警路檢，心虛加速逃逸險衝撞員警，卻鑽進死巷被逮，車內搜出上百包毒品咖啡包及K他命，新北地檢署日前依法起訴。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子去年8月毒駕遇警路檢，心虛加速逃逸險衝撞員警，卻鑽進死巷被逮，車內搜出上百包毒品咖啡包及K他命，新北地檢署日前依法起訴。記者王長鼎／翻攝

毒品 臨檢

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