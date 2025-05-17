陸籍父子搭橡皮艇來台「投奔自由」 父遭聲押子責付
一對大陸籍宋姓父子前午搭乘橡皮艇橫越台灣海峽來台，昨晨自桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸後，上午8時報警說「要投奔自由」，海巡署北部分署帶回訊問，晚間將父子分送桃園地檢署、桃園地院少年法庭，檢方複訊後向法院聲押，法官則將少年責付。
桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德昨深夜說明，「中國籍被告涉犯入出國及移民法第74條第1項後段之大陸地區人民未經許可進入台灣地區罪嫌，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押。至於另名中國籍被告因屬少年另由移送單位移送少年法庭。」
桃園地院行政庭長袁雪華今凌晨表示，由於檢方聲押宋姓父親的卷證近午夜才送抵院方，值日法官預定今天上午進行訊問，至於宋姓少年雖然觸犯我國法律嫌疑重大，不過法官認為少年與父親同住，偷渡來台的行為難有選擇的可能，考量少年身心發展及涉案情節，認為無收容的必要，因此將少年責付海巡署再轉交移民署桃園市專勤隊。
據了解，41歲雲南籍的宋男疑似自稱在大陸地區遭迫害，於是帶著17歲兒子由福建共乘長度僅3.3公尺的橡皮艇遠渡台灣海峽來台，小艇上除了救生衣、兩桶油、1支划槳外，還有1瓶山泉水，連換洗衣物都沒有。至於來台的動機是否單純如宋父所說「投奔自由」，仍待調查釐清。
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