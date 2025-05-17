陸籍父子搭橡皮艇來台「投奔自由」 父遭聲押子責付

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

一對大陸籍宋姓父子前午搭乘橡皮艇橫越台灣海峽來台，昨晨自桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸後，上午8時報警說「要投奔自由」，海巡署北部分署帶回訊問，晚間將父子分送桃園地檢署、桃園地院少年法庭，檢方複訊後向法院聲押，法官則將少年責付。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德昨深夜說明，「中國籍被告涉犯入出國及移民法第74條第1項後段之大陸地區人民未經許可進入台灣地區罪嫌，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押。至於另名中國籍被告因屬少年另由移送單位移送少年法庭。」

桃園地院行政庭長袁雪華今凌晨表示，由於檢方聲押宋姓父親的卷證近午夜才送抵院方，值日法官預定今天上午進行訊問，至於宋姓少年雖然觸犯我國法律嫌疑重大，不過法官認為少年與父親同住，偷渡來台的行為難有選擇的可能，考量少年身心發展及涉案情節，認為無收容的必要，因此將少年責付海巡署再轉交移民署桃園市專勤隊。

據了解，41歲雲南籍的宋男疑似自稱在大陸地區遭迫害，於是帶著17歲兒子由福建共乘長度僅3.3公尺的橡皮艇遠渡台灣海峽來台，小艇上除了救生衣、兩桶油、1支划槳外，還有1瓶山泉水，連換洗衣物都沒有。至於來台的動機是否單純如宋父所說「投奔自由」，仍待調查釐清。

宋姓父子前午搭乘橡皮艇橫越台灣海峽「投奔自由」來台，由於橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，讓父子倆順利從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，由於此處是我國陸軍列為實彈演習、防止共軍侵台的「紅色沙灘」，今年2月25日249旅才進行演習，從此上岸讓國安神經緊繃。記者陳恩惠／翻攝
宋姓父子前午搭乘橡皮艇橫越台灣海峽「投奔自由」來台，由於橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，讓父子倆順利從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，由於此處是我國陸軍列為實彈演習、防止共軍侵台的「紅色沙灘」，今年2月25日249旅才進行演習，從此上岸讓國安神經緊繃。記者陳恩惠／翻攝
宋姓父子前午搭乘橡皮艇橫越台灣海峽「投奔自由」來台，由於橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，讓父子倆順利從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，由於此處是我國陸軍列為實彈演習、防止共軍侵台的「紅色沙灘」，今年2月25日249旅才進行演習，從此上岸讓國安神經緊繃。記者陳恩惠／翻攝
宋姓父子前午搭乘橡皮艇橫越台灣海峽「投奔自由」來台，由於橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，讓父子倆順利從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，由於此處是我國陸軍列為實彈演習、防止共軍侵台的「紅色沙灘」，今年2月25日249旅才進行演習，從此上岸讓國安神經緊繃。記者陳恩惠／翻攝
宋姓父子前午搭乘橡皮艇橫越台灣海峽「投奔自由」來台，由於橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，讓父子倆順利從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，由於此處是我國陸軍列為實彈演習、防止共軍侵台的「紅色沙灘」，今年2月25日249旅才進行演習，從此上岸讓國安神經緊繃。記者陳恩惠／翻攝
宋姓父子前午搭乘橡皮艇橫越台灣海峽「投奔自由」來台，由於橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，讓父子倆順利從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，由於此處是我國陸軍列為實彈演習、防止共軍侵台的「紅色沙灘」，今年2月25日249旅才進行演習，從此上岸讓國安神經緊繃。記者陳恩惠／翻攝

桃園地檢署 海巡署 移民署

延伸閱讀

一對大陸籍父子搭橡皮艇偷渡來台 桃園登岸自行報警「投奔自由」

張善政嘉勉警察同仁 「雷霆除暴專案」破獲超過6600案件

桃園地檢署檢察官王念珩守護國土 查緝成果卓然獲表揚

受檢逃逸還交貨大陸人 海巡署查獲「走私事件」5嫌全收押

相關新聞

屏東槍擊命案 談判不成掏槍射擊債主 犯嫌躲11小時投案

屏東陳姓男子與洪姓男子因債務糾紛，昨天清晨3時許相約於逢甲路談判，陳男竟拿槍朝洪男射擊，導致洪傷重送醫不治。案發後陳男逃...

陸籍父子搭橡皮艇來台「投奔自由」 父遭聲押子責付

一對大陸籍宋姓父子前午搭乘橡皮艇橫越台灣海峽來台，昨晨自桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸後，上午8時報警說「要投奔自由」，海...

陸父子搭橡皮艇偷渡 桃園登岸自首 揚言投奔自由

一對中國大陸籍父子前天下午從福建搭乘橡皮艇，橫越台灣海峽在桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，經過一晚後，昨天上午自己報警，揚...

假釋涉買凶殺人 角頭再入獄

威震集團角頭吳明達（左三）無期徒刑假釋出獄後，仍涉買凶殺人重大刑案，檢方認為吳在保護管束期間仍與素行不良之人來往，函請矯...

懷疑北檢來陰的 柯文哲聲請調取3名書記官私人錄音筆遭駁回

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積弊案涉貪遭起訴，台北地方法院密集審理，柯質疑檢方不正訊問台北市前副市長彭振聲、都發局前總工...

高雄男持刀刺傷前妻左胸！坐13樓陽台外 消防鋪氣墊待命、警方勸離逮捕

曾姓男子今天下午4時許前往陳姓前妻位於高市大寮區大樓13樓住家談判，兩人起爭執，曾持刀刺傷前妻左胸及右手臂，前妻意識清醒，被送醫治療；曾男見警方趕至，坐在13樓陽台外，消防人員現場鋪氣墊待命，經警方溝通後，曾男走下陽台被警方逮捕帶回調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。