陸父子搭橡皮艇偷渡 桃園登岸自首 揚言投奔自由

海巡署北部分署副分署長覃仁勇說明案情。記者廖炳棋/翻攝

一對中國大陸籍父子前天下午從福建搭乘橡皮艇，橫越台灣海峽在桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，經過一晚後，昨天上午自己報警，揚言要投奔自由；由於時值520賴清德總統就職周年前夕，案件引發矚目。海巡署北部分署表示，目前全案報請桃園地檢署指揮偵辦，正深入清查嫌犯來台動機等事證。

海巡署北部分署指出，昨早8時7分，第八岸巡隊接獲通報，2名中國籍人士自稱搭乘橡皮艇從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸。北部分署立即實施灘岸搜索，查獲橡皮艇1艘，北部分署回放雷達航跡，未發現不明目標。據悉，橡皮艇上有救生衣、油、划槳及水，父子自稱姓宋，為雲南人。

大陸人士搭乘橡皮艇偷渡來台已非首次，中國大陸籍王姓男子去年9月9日駕駛橡皮小艇，一路自浙江省台州市航行5天直闖台灣，同月14日擱淺新北市林口外海，向警消求救並自稱要投奔自由，與這次父子搭挺偷渡案件相當雷同。

海巡署強調，今年1月至今，發生偷渡案5件、38人，其中當場查獲4件、36人，案件緝獲率為80%、人員緝獲率達94.7%。這對父子搭乘的橡皮艇，雷達無法有效偵測，近期大陸不斷以各種手段測試我方反應，不排除是中共灰色地帶襲擾。