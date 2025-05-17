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屏東槍擊命案 談判不成掏槍射擊債主 犯嫌躲11小時投案

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

屏東市逢甲路一間酒吧昨發生槍擊命案，凶手逃逸後到警局投案。記者潘奕言／翻攝
屏東市逢甲路一間酒吧昨發生槍擊命案，凶手逃逸後到警局投案。記者潘奕言／翻攝

屏東陳姓男子與洪姓男子因債務糾紛，昨天清晨3時許相約於逢甲路談判，陳男竟拿槍朝洪男射擊，導致洪傷重送醫不治。案發後陳男逃離現場，到昨天下午2時才赴警局投案，警詢後依殺人罪嫌及違反槍砲彈藥刀械管制條例移送。

警方調查，31歲的陳男欠42歲的洪男20萬元，兩人因債務糾紛爭執多時，因而相約到逢甲路一間酒吧2樓談判，協商不成起了口角，沒想到陳男竟拿出手槍，朝洪男開了兩槍，洪當場倒地血流如注，緊急送醫搶救仍宣告不治，救護的消防人員表示，洪的胸部及背部均有穿刺傷，真正死因仍待相驗。

陳男行凶後趁亂逃離現場，警方獲報立即報請屏東地檢署指揮偵辦，並成立專案小組，調閱監視器畫面及訪查相關證人，進行追緝，並通知鑑識小組到場勘驗，釐清案發經過。

陳嫌疑自知難逃法網，躲藏11小時後，於昨天下午2時許主動至屏東縣警察局刑警大隊投案，繳出涉案槍枝1把。警方初步調查，雙方因20萬元債務協商破裂，才引發激烈衝突釀成悲劇。

警 詢後依殺人罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將陳嫌移送屏東地檢署偵辦，並擴大追查槍彈來源及是否有相關涉案人員。

債務 命案 槍擊

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