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大陸籍父子搭橡皮艇偷渡來台 桃園登岸自行報警喊「投奔自由」

和談不到2小時！烏方控俄要求「脫離現實」 1舉動暗示兩國敵意

一對大陸籍父子搭橡皮艇偷渡來台 桃園登岸自行報警「投奔自由」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

一對中國大陸籍父子，從福建搭乘橡皮艇，橫越台灣海峽在桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸。聯合報系資料照
一對中國大陸籍父子，從福建搭乘橡皮艇，橫越台灣海峽在桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸。聯合報系資料照

一對中國大陸籍父子，昨天下午從福建搭乘橡皮艇，橫越台灣海峽在桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，經過一晚後，今天早上自己報警，揚言要投奔自由；由於時值520賴清德總統就職周年前夕，案件相當敏感，海巡署北部分署強調，目前全案報請桃園地檢署指揮偵辦，正深入清查嫌犯來台動機等事證。

海巡署北部分署指出，今天早上8時7分，第八岸巡隊接獲通報，2名中國籍人士自稱搭乘橡皮艇從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸。北部分署立即實施灘岸搜索，查獲橡皮艇1艘，北部分署回放雷達航跡，未發現不明目標。據悉橡皮艇上有救生衣、油、划槳及水，父子自稱姓宋、為雲南人。

大陸人士搭乘橡皮艇偷渡來台已非首次，中國大陸籍王姓男子去年9月9日駕駛橡皮小艇，一路自浙江省台州市航行5天直闖台灣，同月14日擱淺新北市林口外海，向警消求救並自稱要投奔自由，與這次父子搭挺偷渡案件相當雷同。

海巡署強調，今年1月至今，發生偷渡案5件、38人，其中當場查獲4件、36人，案件緝獲率為80%、人員緝獲率達94.7%。這對父子搭乘的橡皮艇，長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，近期中國大陸不斷以各種手段測試我方反應，軍演時更搭配小型目標偷渡，不排除是中共灰色地帶襲擾。

海巡署說，正爭取相關預算，積極建置紅外線熱像儀等岸海監偵系統、增加艦艇能量及提升立體偵蒐能力等設備，強化國土防衛韌性，確保國家安全及社會穩定。

海巡署北部分署副分署長覃仁勇說明案情。記者廖炳棋／翻攝
海巡署北部分署副分署長覃仁勇說明案情。記者廖炳棋／翻攝

中共 偷渡 桃園地檢署 沙灘 海巡署 海水浴場 賴清德

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