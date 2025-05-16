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懷疑北檢來陰的 柯文哲聲請調取3名書記官私人錄音筆遭駁回

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積弊案涉貪遭起訴，台北地方法院密集審理，柯質疑檢方不正訊問台北市前副市長彭振聲、都發局前總工程司卲琇珮，請求調取北檢3名書記官的錄音筆。北院認為已陸續交付辯護人142名被告及證人的庭訊光碟，無查扣書記官私人物品必要，裁定駁回聲請。

柯文哲聲請法官派員前往北檢3位女書記官的辦公室，調取他們訊問時使用的錄音筆，及其重製於辦公室電腦的錄音備份檔案，保全證據，用以確認彭振聲去年9月3日、4日，及邵琇珮9月2日、3日接受檢方訊問的「全程錄音」以還原當時訊問經過。

裁定指出，柯與辯護人聲請保全證據，並未敘明調閱書記官錄音筆及備份音檔，與本案待證事實有何關聯性，柯的辯護人已具狀聲請調閱142名被告及證人，約486份筆錄，已燒錄成25張光碟，陸續整理、複製拷貝交付辯護人，其中以包含彭、邵訊問錄影檔。

合議庭指出，彭、邵2人均無主張曾被不正訊問，彭在法院開庭時稱，柯的辯護人質疑筆錄有2小時空白，是因為彭要回房舍用餐及吃藥，彭不在場，當然沒有錄影，當日彭的2名律師在場，檢察官的問話態度都很好。

另，書記官使用錄音筆錄音是個人習慣，因人而異，錄音筆也屬私人物品，柯文哲未釋明書記官於庭訊的錄音錄影設備之外，也有使用錄音筆錄音，本案已交付庭訊光碟，彭、邵未主張不正訊問，無從調取書記官私人錄音筆及辦公室電腦檔案必要，駁回聲請。

柯文哲日前因輸尿管結石戒護就醫，柯對此聲請具保停止羈押。北院認為，柯文哲左側上輸尿管有一顆1.0x0.5公分的結石，未併有泌尿道感染，先以體外震波治療，血尿及疼痛有改善，4月1日回診發現結石仍未完全排出，隔日經輸尿管鏡碎石取石手術，已完全取出結石，4月3日症狀改善並出院，依目前就醫治療及手術安排，已經排除症狀，難認非保外治療顯難以痊癒的情形存在，羈押原因依然存在，駁回具保停止羈押聲請。

台北地方法院持續審理京華城貪瀆案，柯文哲（右）聲請調取北檢3名書記官私人錄音筆，北院裁定駁回。記者許正宏／攝影
台北地方法院持續審理京華城貪瀆案，柯文哲（右）聲請調取北檢3名書記官私人錄音筆，北院裁定駁回。記者許正宏／攝影

彭振聲 書記官 柯文哲 檢察官 邵琇珮

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