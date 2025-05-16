柯文哲因病聲請具保停押 北院裁定駁回理由曝光

台北市前市長柯文哲（圖）。聯合報系資料照

前台北市長柯文哲涉及京華城案、政治獻金案遭訴，台北地方法院2度裁定羈押禁見。柯文哲律師今年3月間以柯文哲患有輸尿管結石，非保外治療，難期痊癒情形，聲請具保停押。北院裁定駁回。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

全案移審後，北院2度裁定柯文哲交保，經北檢抗告，台灣高等法院發回更裁，北院1月2日認定柯文哲涉犯重罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，裁定羈押禁見3個月。北院於3月28日裁定柯文哲自4月2日起繼續羈押禁見2個月。

柯文哲律師以柯患有輸尿管結石，自3月17日、20、21、25日持續就診，於同年月25日經超音波診斷，經施以體外電震波碎石術仍未緩解，已有非保外治療，難期痊癒的情形。柯文哲現今的身體狀況，是否可於監所受到妥適周全的醫療照顧，自有予以詳查及審酌必要，向北院聲請具保停止羈押。

北院指出，柯文哲所罹病症，依據目前就醫治療及手術安排，已經排除症狀，難認有律師所稱非保外治療顯難以痊癒之情形存在。難認病情已達刑事訴訟法第114條第3款所定「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」情形，因此裁定駁回。可抗告。

另外，柯文哲質疑台北地檢署偵訊同案被告彭振聲、邵琇珮時疑有不正訊問，聲請保全證據，請求北院調取3名書記官的錄音筆及電腦備份檔案。

北院認為，合議庭已將檔案整理及複製拷貝，並陸續交給柯文哲的律師，況且彭振聲及邵琇珮均未曾主張或陳明有不正訊問情事，裁定駁回。