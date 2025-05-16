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高雄男持刀刺傷前妻左胸！坐13樓陽台外 消防鋪氣墊待命、警方勸離逮捕
曾姓男子今天下午4時許前往陳姓前妻位於高市大寮區大樓13樓住家談判，兩人起爭執，曾持刀刺傷前妻左胸及右手臂，前妻意識清醒，被送醫治療；曾男見警方趕至，坐在13樓陽台外，消防人員現場鋪氣墊待命，經警方溝通後，曾男走下陽台被警方逮捕帶回調查。
警方事後調查， 28歲陳姓女子與34歲曾姓前夫因家庭財務處理問題發生爭執，曾男憤而持水果刀刺傷陳女，曾男當場被逮捕，警訊後被依殺人未遂罪移送高雄地檢署偵辦，警方並依規定通報家暴，已協助陳女聲請緊急保護令獲准。
林園警分局今天下午4時許接獲通報，指轄區某大樓發生糾紛案件，中庄派出所派員趕往現場，經了解，係陳女與曾姓前夫因家庭財務分配問題談判時，雙方起爭執。
曾男憤而持刀刺向前妻左胸及手臂，前妻家人報警；受傷的陳女被救護員送醫時，仍意識清醒。
曾男犯案後，關上屋門，坐在13樓陽台外，消防員獲報，先在大樓下鋪設氣墊以防曾男墜樓，警方借鄰居陽台勸說曾男近半小時，後曾情緒穩定，自己走下陽台，警方進屋將他逮捕，帶回警所詢問事發經過；警詢後，將依殺人未遂罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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