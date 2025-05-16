聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男持刀刺傷前妻左胸！坐13樓陽台外 消防鋪氣墊待命、警方勸離逮捕

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

家暴示意圖。圖／AI生成
家暴示意圖。圖／AI生成

曾姓男子今天下午4時許前往陳姓前妻位於高市大寮區大樓13樓住家談判，兩人起爭執，曾持刀刺傷前妻左胸及右手臂，前妻意識清醒，被送醫治療；曾男見警方趕至，坐在13樓陽台外，消防人員現場鋪氣墊待命，經警方溝通後，曾男走下陽台被警方逮捕帶回調查。

警方事後調查， 28歲陳姓女子與34歲曾姓前夫因家庭財務處理問題發生爭執，曾男憤而持水果刀刺傷陳女，曾男當場被逮捕，警訊後被依殺人未遂罪移送高雄地檢署偵辦，警方並依規定通報家暴，已協助陳女聲請緊急保護令獲准。

林園警分局今天下午4時許接獲通報，指轄區某大樓發生糾紛案件，中庄派出所派員趕往現場，經了解，係陳女與曾姓前夫因家庭財務分配問題談判時，雙方起爭執。

曾男憤而持刀刺向前妻左胸及手臂，前妻家人報警；受傷的陳女被救護員送醫時，仍意識清醒。

曾男犯案後，關上屋門，坐在13樓陽台外，消防員獲報，先在大樓下鋪設氣墊以防曾男墜樓，警方借鄰居陽台勸說曾男近半小時，後曾情緒穩定，自己走下陽台，警方進屋將他逮捕，帶回警所詢問事發經過；警詢後，將依殺人未遂罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

曾姓男子今天下午4時許前往陳姓前妻位於高市大寮區大樓13樓住家談判起爭執，持刀刺傷前妻左胸及右手臂，被送醫治療；曾男刺傷前妻後，坐在13樓陽台外，消防人員先鋪設氣墊待命。記者石秀華／翻攝
曾姓男子今天下午4時許前往陳姓前妻位於高市大寮區大樓13樓住家談判起爭執，持刀刺傷前妻左胸及右手臂，被送醫治療；曾男刺傷前妻後，坐在13樓陽台外，消防人員先鋪設氣墊待命。記者石秀華／翻攝

曾姓男子今天下午4時許前往陳姓前妻位於高市大寮區大樓13樓住家談判起爭執，持刀刺傷前妻左胸及右手臂，被送醫治療；曾男刺傷前妻後被警方當場逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
曾姓男子今天下午4時許前往陳姓前妻位於高市大寮區大樓13樓住家談判起爭執，持刀刺傷前妻左胸及右手臂，被送醫治療；曾男刺傷前妻後被警方當場逮捕送辦。記者石秀華／翻攝

前妻 消防員 溝通

延伸閱讀

大埔分隊新廳舍落成 嘉縣消防局強化防災能量

新北蘆洲湧蓮寺捐贈6.6億經費 興建慈善公益大樓

高雄社會局處理虐嬰案遭質疑消極 市長陳其邁要政風處徹查

華信航班引擎整流罩掀起急返高雄 民航局：已展開調查

相關新聞

屏東槍擊命案 談判不成掏槍射擊債主 犯嫌躲11小時投案

屏東陳姓男子與洪姓男子因債務糾紛，昨天清晨3時許相約於逢甲路談判，陳男竟拿槍朝洪男射擊，導致洪傷重送醫不治。案發後陳男逃...

陸籍父子搭橡皮艇來台「投奔自由」 父遭聲押子責付

一對大陸籍宋姓父子前午搭乘橡皮艇橫越台灣海峽來台，昨晨自桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸後，上午8時報警說「要投奔自由」，海...

陸父子搭橡皮艇偷渡 桃園登岸自首 揚言投奔自由

一對中國大陸籍父子前天下午從福建搭乘橡皮艇，橫越台灣海峽在桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，經過一晚後，昨天上午自己報警，揚...

假釋涉買凶殺人 角頭再入獄

威震集團角頭吳明達（左三）無期徒刑假釋出獄後，仍涉買凶殺人重大刑案，檢方認為吳在保護管束期間仍與素行不良之人來往，函請矯...

懷疑北檢來陰的 柯文哲聲請調取3名書記官私人錄音筆遭駁回

民眾黨前主席柯文哲因京華城容積弊案涉貪遭起訴，台北地方法院密集審理，柯質疑檢方不正訊問台北市前副市長彭振聲、都發局前總工...

高雄男持刀刺傷前妻左胸！坐13樓陽台外 消防鋪氣墊待命、警方勸離逮捕

曾姓男子今天下午4時許前往陳姓前妻位於高市大寮區大樓13樓住家談判，兩人起爭執，曾持刀刺傷前妻左胸及右手臂，前妻意識清醒，被送醫治療；曾男見警方趕至，坐在13樓陽台外，消防人員現場鋪氣墊待命，經警方溝通後，曾男走下陽台被警方逮捕帶回調查。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。