快訊

不倫人夫代價太大！永野芽郁首露面「淚崩謝罪」

114會考／數學也傳作弊！3考生東張西望「想看隔壁答案」 34件因文具違規

影／這麼巧同一隊！宜蘭冬山龍舟競渡鹿埔村1日兩度沉船

藍指涉剴剴案督導失職 林月琴批國民黨想掩飾大罷免

中央社／ 台北16日電

剴剴案全國矚目，民進黨立委林月琴任訪視業務的外聘督導，遭質疑失職。國民黨桃園市議員凌濤今天表示，林月琴海撈各縣市外部顧問與講師費，卻疏忽該做的正事，呼籲靖娟基金會與台灣兒童權益聯盟應該立即主動對林月琴解職。

林月琴對此指出，剴剴案發生至今，雙北市政府到現在完全沒有道歉，若因為她在兒少領域專業很強而攻擊，她要問「是為了掩飾剴剴案，還是掩飾國民黨大罷免？」

保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐1歲男童剴剴致死，台北地院國民法官法庭13日判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。有媒體指控，訪視業務的外聘督導是民進黨立委林月琴，質疑林月琴失職。

國民黨國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤、副發言人康晉瑜今天在中央黨部召開記者會，批評林月琴身為剴剴案的外聘督導，卻將責任推卸甩得一乾二淨，呼籲林月琴不要再戀棧，應該負起責任。

康晉瑜指出，林月琴擔任剴剴案的外聘督導，明明應該落實督導責任，卻成為制度破口，且光是在3縣市就爽賺約新台幣228萬元；林月琴稱是致電社福團體關心，令人質疑是否心虛，擔心還有更多怕被揭露，所以把施壓講成關心，造成社福團體的壓力。

凌濤表示，林月琴對於外界質疑拿錢不辦事，竟然把施壓當作關心的電話，堅持不請辭靖娟及兒童權益聯盟，因為請辭就沒辦法成為機構跟衛福部推薦的外聘督導及講師，呼籲這兩機構應該立即主動解職林月琴。

對此，民進黨立委林月琴指出，她一進到立法院後，就依照公職人員財產申報法合法申報，今天在美國買房子忘了申報的人，為什麼沒有去追查，不就證明國民黨操作政治。

林月琴說，若因為她在兒少領域專業很強而攻擊，她要問「是為了掩飾剴剴案，還是掩飾國民黨大罷免？」

林月琴指出，剴剴案發生至今，雙北市政府到現在完全沒有道歉，也沒有檢討制度上或執行上缺失，下週的衛環委員會還要安排外聘督導制度的題目，「是台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，還是國民黨立委王育敏要求，用意何在？」

保母 剴剴案

延伸閱讀

民進黨公布賴清德滿意度破五成 凌濤：國王的新衣

指林月琴擁4千多萬金融資產 國民黨：賺孩子的錢去投資？

林月琴涉圖利遭指「吳春城翻版」 黃國昌：另種形式的汙辱

遭國民黨指控 綠聲援林月琴籲雙北市長為剴剴案道歉

相關新聞

3男因糾紛竟公然持槍闖屋 桃警攻堅逮人查獲槍毒

桃園警察分局持續執行雷霆除暴工作，持續規劃臨檢目標KTV、酒店、移工舞廳等易生危害滋事場所查察，昨(16)日編排警力67名、臨檢12場所，路檢8處路口，共查獲毒品2件2人、通緝7件7人...

男毒駕遇警路檢鑽進死巷遭逮 車內搜出上百包毒咖啡包

新北市陳姓男子去年8月駕車行經板橋區遇警路口執行擴大臨檢，因車內藏有大量毒品憂心被逮，心虛加速逃逸險衝撞員警，卻鑽進死巷...

陸籍父子搭橡皮艇來台「投奔自由」 父遭聲押子責付

一對大陸籍宋姓父子前午搭乘橡皮艇橫越台灣海峽來台，昨晨自桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸後，上午8時報警說「要投奔自由」，海...

陸父子搭橡皮艇偷渡 桃園登岸自首 揚言投奔自由

一對中國大陸籍父子前天下午從福建搭乘橡皮艇，橫越台灣海峽在桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，經過一晚後，昨天上午自己報警，揚...

屏東槍擊命案 談判不成掏槍射擊債主 犯嫌躲11小時投案

屏東陳姓男子與洪姓男子因債務糾紛，昨天清晨3時許相約於逢甲路談判，陳男竟拿槍朝洪男射擊，導致洪傷重送醫不治。案發後陳男逃...

假釋涉買凶殺人 角頭再入獄

威震集團角頭吳明達（左三）無期徒刑假釋出獄後，仍涉買凶殺人重大刑案，檢方認為吳在保護管束期間仍與素行不良之人來往，函請矯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。