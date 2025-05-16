陳大天涉躲兵役遭換角 音樂劇公告調整演出安排
近期多名藝人涉及規避兵役案件，波及不少進行中的演藝活動。正在巡演的果陀劇團音樂劇「三個傻瓜」今天正式公告，將取消涉以偽造病歷規避兵役的陳大天演出，由預備演員方延恩接替。
37歲的陳大天日前因涉嫌妨害兵役，以新台幣25萬元交保。他原定參與音樂劇「三個傻瓜」的演出，確定因此告吹。
果陀劇團表示，由於陳大天涉及兵役相關法律程序，且案件已進入司法調查階段，為確保演出順利進行，經內部審慎評估與討論後，決定即日起調整演出安排，取消他在本製作後續場次的演出。
劇團指出，在「三個傻瓜」台南場演出中，由原定預備演員方延恩接替演出。方延恩自排練初期即全程參與，與主要演員同步練習已逾2個月，對角色與整體製作流程均十分熟悉，演出品質請觀眾安心。
劇團強調，將持續以最高標準維持演出品質與節奏，盼觀眾一如既往支持這部作品與所有敬業的台前幕後成員。同時也呼籲社會大眾，在關注事件之餘，能尊重司法程序，並給予當事人適當空間面對與反思。
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