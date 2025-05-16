他缺錢「假賣毒真詐騙」 警持搜票逮人...他房屋連門鎖都沒有

洪姓男子在網上兜售毒品彩虹煙，北市警方發現事證展開調查，蒐證後聲請搜票、拘票，南下台南逮人，沒想到他房屋十分簡陋，甚至連屋子鎖頭都沒有，還要用繩子綁住，他供稱缺錢「買空賣空」，警方搜查後確認沒有違禁品，警詢後依詐欺罪移送法辦。

警方調查，洪男（27歲）家住台南市，在臉書供稱手上有毒品彩虹煙，循線查緝，向台北地檢、地院聲請搜索票、拘票逮人，員警在屋內搜索時，赫然覺得「怪異」，因為不但沒有毒品，連家中擺設、裝潢都十分簡陋，甚至房門鎖都沒有。

洪男警詢時稱，因為缺錢，所以拿著過去持有的毒品在網路上假裝販賣，實則詐騙，收款後不出貨、搞封鎖，員警查扣他犯案手機，初步清查發現約有3人被騙，不法所得上萬元，警詢後依毒品、詐欺等罪移送法辦。

中正二警方呼籲，吸食毒品對民眾生命、財產有重大危害，不論是製造、運輸、販賣、持有以及施用皆有刑事責任，切勿以身試法，警方將與社會大眾共同反毒，並積極全力掃蕩，以維護國人之健康及安全。

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