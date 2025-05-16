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基隆殺子案檢討時機曝 衛福部次長：遺憾未接住孩子

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

基隆14日發生父親悶死男童兒虐案件，男童雙親在離婚程序中，且母親因家暴事件已申請保護令，卻仍發生憾事，暴露兒虐防治諸多斷點。針對該案，衛福部將視為家暴案件啟動檢討，重點包括保護令申請、成人保護與兒少保護如何串聯等，衛福部次長呂建德說，非常遺憾，因男童身亡，此案屬重大兒虐案件，將盡快安排檢討會議。

呂建德說，根據基隆市社會處回報，4月23日啟動保護令申請，且社工告知男童親友，最好別讓曾對母親施暴的案父接近男童，遺憾最終「沒在第一時間接住孩子」，兒童保護需要家庭、鄰里共同關心，本案屬重大兒虐案件，會依照衛福部相關流程規定，安排檢討。

男童母親遭丈夫家暴，申請保護令，基隆地院卻稱保護令只限於保護母親。衛福部保護司長張秀鴛表示，若當事人舉例說明，保護令可同時避免加害人傷害對方娘家家人或孩子等親屬。在成人保護與兒少保護銜接方面，親密關係暴力案件，若當事人家中有6歲以下孩童，社工循工作守則，必須要訪視，確保孩童安全。

張秀鴛表示，家暴事件發生後，社工會與婦女共同制定「安全計畫」，對有生育小孩的夫妻，制定安全計畫，設計服務流程等，都必須納入，在個案相關表單中，也有欄位提醒第一線從業人員；在敏感度方面，不論親友、被害人、行為人，都要提升對暴力認識及風險，尤其是離婚前後，而虐風險增加，衛福部將加強宣導，社福網絡工作人員不可因為案件是成人保護而過於放心。

該案已由基隆市社會處向中央通報重大兒虐案件。張秀鴛表示，案件起因為男童雙親因離婚而導致家庭暴力衝突，將視為重大家暴案件檢討，此案檢討重點包括，處理家暴案時應詢問雙方是否在離婚程序中，家暴相對人是否有酗酒習慣等，且除案件本身外，也要拉長思考的時間線，包括雙方是否育有小孩，保護令申請範圍、核發速度等。

張秀鴛表示，因本案男童死亡，涉及刑事案件，依往例將等地檢署起訴出確認、案件移送地方法院後，再進行檢討會議，力求對案情全貌理解；地方重大兒虐檢討報告，若不等起訴書，通常可在一個月內送至中央。預期本案最快在3個月後，就會與其他重大家暴案件，合併舉行檢討會議。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

衛福部次長呂建德說，對基隆市殺子兒虐案感到非常遺憾，因男童身亡，此案屬重大兒虐案件，將盡快安排檢討會議。記者林琮恩／攝影
衛福部次長呂建德說，對基隆市殺子兒虐案感到非常遺憾，因男童身亡，此案屬重大兒虐案件，將盡快安排檢討會議。記者林琮恩／攝影

保護令 家暴

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