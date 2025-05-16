前後任男友在女友家前狹路相逢...駕車追逐互毆 1人還帶喪屍煙彈

一名女子的前、現任男友在她家附近相遇後爆發衝突，雙方駕車在清水區中華路上追逐，後下車理論又一言不和當街互毆，適清水警方在附近擴大臨檢，獲報後趕到現場處理，竟在女子的現任男友林姓男子的車內查獲「喪屍煙彈」。

警方表示，蔡男(25歲)昨天下午前往前女友家，欲開車離去時，他女友的現任林姓男友(33歲)載著王姓女子開車抵達，見狀醋意大發，一路開車追逐，至梧棲區中華路一段上，撞破蔡男輪胎，雙方停於路旁下車理論，引發互毆等肢體衝突，造成雙方臉部及頭部受傷。

適逢清水分局執行擴大臨檢勤務獲報後，立即啟動線上快打警力即時趕到場，林、蔡男已經打完，雙方互控傷害，警方將帶回詢問釐清案情。

警方在處理時，於林男車內查獲第二級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），詢後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於不法分子都將積極查緝到案依法究辦。

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