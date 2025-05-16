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影／3月帶衝鋒槍才交保 高雄圍事男再被逮...座車如「行動軍火庫」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警方查緝「喪屍煙彈毒品案，發現其中疑有人持有槍械，跟監可疑對象，攔捕在酒店圍事的施姓男子，果然在車內查獲槍械及2枚震撼彈，發現施男去年3月便曾涉嫌帶衝鋒槍，在保三警察總隊圍捕行動中落網，沒想到，交保後又繼續運輸火力。

據了解，去年3月1日凌晨，施姓男子（38歲）在車上帶1支衝鋒槍等槍械，在高雄市前鎮區崗山中街，遇保三總隊員警圍捕，又在他高雄市左營區住處，搜出空氣槍等槍械及一批改造槍械工具。高雄地檢署檢察官聲押他未准，法官裁定10萬元交保，案已由雄檢起訴。

高雄市刑警大隊偵八隊連月查緝喪屍煙彈毒品案，分析出入煙彈分裝地的男女，比對相關資料，發現其中有人提及施姓男子，懷疑施男可能擁有槍械，向雄檢聲請拘票，並持高雄地院搜索票，5月5日展開查緝行動。

刑大員警到施男左營住處，發現他已開車出門，隨後跟監，見施男開車進高雄市三民區長明街1處停車場，認為他已無路可逃，立即擁上圍捕，強制將施男揪下車，搜索他駕駛的轎車，驚見車內宛如「行動軍火庫」，搜出2枚震撼彈、1把克拉克手槍、子彈160顆，以及霰彈槍滾筒彈匣、霰彈25顆和步槍槍機等槍械和開山刀，並發現些許安非他命。

警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌，將施男移送雄檢偵辦，檢方聲押他，法官裁定羈押禁見。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市刑大查捕施姓男子，在車內查獲槍械。記者林保光／翻攝
高雄市刑大查捕施姓男子，在車內查獲槍械。記者林保光／翻攝
高雄市刑大在施姓男子車內查獲霰彈槍滾筒彈匣。記者林保光／攝影
高雄市刑大在施姓男子車內查獲霰彈槍滾筒彈匣。記者林保光／攝影
高雄市刑大在施姓男子車內查獲克拉克手槍。記者林保光／攝影
高雄市刑大在施姓男子車內查獲克拉克手槍。記者林保光／攝影
高雄市刑大查辦施姓男子，在車內查獲槍枝和刀械。記者林保光／攝影
高雄市刑大查辦施姓男子，在車內查獲槍枝和刀械。記者林保光／攝影
高雄市刑大在施姓男子車內查獲霰彈。記者林保光／攝影
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喪屍煙彈 毒品 高雄市

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