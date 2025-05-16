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遭指對柯文哲挾怨報復 林欽榮：志不同、道不合才離開

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

北院審理台北市前市長柯文哲涉嫌圖利京華城容積率弊案，日前傳喚台北市前副市長林欽榮（左）出庭作證。記者許正宏攝影／報系資料照
北院審理台北市前市長柯文哲涉嫌圖利京華城容積率弊案，日前傳喚台北市前副市長林欽榮（左）出庭作證。記者許正宏攝影／報系資料照

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被押，北院昨日開庭傳喚前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮作證，柯文哲臉書事後發文稱高雄亞灣2.0開發案容積獎勵給20％不合法規，沈慶京也稱林欽榮對柯文哲充滿仇恨；對此，林今日受訪在此強調亞灣2.0容獎數額皆有所依據，對柯仍是感謝，雙方是志不同、道不合，才選擇離開。

林欽榮表示，亞灣區在2002年依都市計劃法劃定為公告都市更新區，依法能有1.5倍容積獎勵，行政院為迎接AI技術，2023年公開亞灣2.0計畫，也限定在國公有土地；反觀京華城屬非都市更新地區，為單一財團小基地，採自創容積，毫無法律授權，北市政府都委會、都發局已遭監察院糾正，強調「完全天差地別，高雄完全合法合規」。

對於沈慶京說林欽榮「對柯文哲充滿仇恨」，說當年柯文哲不懂京華城容積率關鍵、只能問林欽榮等人，結果京華城花費約30億元代價換來的永久保障，被說成只能用1次，「我要為京華城120萬股東打抱不平」，還說林曾經威脅過他。林欽榮今日再次強調，「我擔任台北副市長期間，絕對沒有指使任何人代表我，私下向他傳遞任何訊息」。

林欽榮說，沈慶京在庭上改變說詞稱郝龍斌也曾經勒索，林認為需要明確證據「我一定奉陪到底」，強調自己對柯文哲表示感謝，4年的服務是很大的成長，最終是志不同、道不合，才選擇離開回歸教職，全無挾怨報復，事後柯文哲也曾經邀請他與其他部署共進晚餐和頒布獎狀，他2019年創設智慧城市大展，柯也曾邀請他擔任主桌貴賓。

林欽榮說，他離開北市府回到學校，再到高雄市府服務，從未提及柯文哲的事，「做人就是要有常規倫理，這是我應該遵守的事情，絕對沒有挾怨報復」。

林欽榮說，他離開北市府回到學校，再到高雄市府服務，從未提及柯文哲的事，「做人就是要有常規倫理，這是我應該遵守的事情，絕對沒有狹怨報復」。記者宋原彰／攝影
林欽榮說，他離開北市府回到學校，再到高雄市府服務，從未提及柯文哲的事，「做人就是要有常規倫理，這是我應該遵守的事情，絕對沒有狹怨報復」。記者宋原彰／攝影

北市府 林欽榮 柯文哲

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