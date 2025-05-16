快訊

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

PK麥當勞早餐！ 路易莎「鬆餅堡」強勢登場 65元銅板價吃飽飽

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國光客運桃機航站自撞31人輕傷 22外國旅客...剛抵台先進醫院

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園即時報導

國光客運1819路國道客運今天凌晨1時餘，自桃園機場一航廈B1大客車上車處駛離至轉彎處時，突然自撞牆壁，造成駕駛在內共31名國內外旅客受傷，分別由機場消防隊及桃市119救護車分別送往桃園市5家醫院救治，所幸多為擦挫輕傷，至清晨已全數出院，肇事原因仍待釐清。

119勤指中心今晨1時40分接獲110通報，位於桃園國際機場第一航廈入境地下室大客車上車處發生客運車禍，請派救護車前往協助，立刻派遣第三救災救護大隊竹圍分隊出動6輛救護車12名救護人員前往。

現場分別由機場公司大巴士、中巴士、機場消防隊救護車、聯新醫院救護車及桃園市消防局救護車後送包含客運駕駛在內的13名男性及18名女性共31名傷者，初步檢傷均輕傷。

桃市消防局後送3名男性及4名女性共7名意識清楚傷者前往林口長庚醫院，其餘24名傷者則由機場單位分別送往台北榮總桃園分院、部立桃園醫院、經國敏盛醫院及聯新醫院共5家醫院治療，經過初步包紮後，凌晨4時前已陸續出院離開，肇事車輛由警方拖往新北市場地保管，將鑑定事故原因。

根據了解，送醫31人中，包含客運駕駛在內的本國籍傷者9名、韓國籍11名、日本籍4名、緬甸籍4名、法國籍2名及馬來西亞籍1名，所幸皆為輕傷性命無礙。

國光客運機場往台北1819路今晨1時30分自一航廈大客車上車處駛離不久，不明原因自撞牆面，造成車頭毀損。記者陳恩惠／翻攝
國光客運機場往台北1819路今晨1時30分自一航廈大客車上車處駛離不久，不明原因自撞牆面，造成車頭毀損。記者陳恩惠／翻攝
桃機今天凌晨發生客運巴士自撞事故，車上31人輕傷送醫，肇事原因仍待警方調查。圖／航警局提供
桃機今天凌晨發生客運巴士自撞事故，車上31人輕傷送醫，肇事原因仍待警方調查。圖／航警局提供
國光客運機場往台北1819路今晨1時30分自一航廈大客車上車處駛離不久，自撞牆面，造成車頭毀損，包含駕駛在內及國內外旅客共31人分別送往桃市5家醫院救治。記者陳恩惠／翻攝
國光客運機場往台北1819路今晨1時30分自一航廈大客車上車處駛離不久，自撞牆面，造成車頭毀損，包含駕駛在內及國內外旅客共31人分別送往桃市5家醫院救治。記者陳恩惠／翻攝
桃機今天凌晨發生客運巴士自撞事故，車上31人輕傷送醫，肇事原因仍待警方調查。圖／航警局提供
桃機今天凌晨發生客運巴士自撞事故，車上31人輕傷送醫，肇事原因仍待警方調查。圖／航警局提供

救護車 桃園機場 部立桃園醫院

延伸閱讀

機場巴士離奇撞牆 網友稱司機「轉頭跟乘客說話」釀禍

國道客運自撞桃機車道牆致31傷 國光客運：駕駛無酒駕、肇因待釐清

國光客運桃機一航廈自撞 含駕駛31國內外旅客送醫

富庭峰建設捐贈救護車 北海岸急救資源再升級

相關新聞

國道客運自撞桃機車道牆致31傷 國光客運：駕駛無酒駕、肇因待釐清

國光客運今凌晨一輛載滿乘客巴士預計從桃園機場出發至台北車站，卻突然在桃機第一航廈客運站出口自撞車道牆，造成31人受傷，包...

遭指對柯文哲挾怨報復 林欽榮：志不同、道不合才離開

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被押，北院昨日開庭傳喚前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮作證，柯文哲臉書事後發文稱高雄亞...

影／國光客運桃機航站自撞31人輕傷 22外國旅客...剛抵台先進醫院

國光客運1819路國道客運今天凌晨1時餘，自桃園機場一航廈B1大客車上車處駛離至轉彎處時，突然自撞牆壁，造成駕駛在內共3...

前後任男友在女友家前狹路相逢...駕車追逐互毆 1人還帶喪屍煙彈

一名女子的前、現任男友在她家附近相遇後爆發衝突，雙方駕車在清水區中華路上追逐，後下車理論又一言不和當街互毆，適清水警方在...

屏東市酒吧凌晨傳槍響！「為20萬元債務談判」42歲男遭槍擊亡

屏東市逢甲路一間酒吧，今天清晨3時許發生槍擊案，2名男子為了20萬元的債務糾紛進行談判，其中一名男子一言不合，拿槍朝42...

影／3月帶衝鋒槍才交保 高雄圍事男再被逮...座車如「行動軍火庫」

高雄市警方查緝「喪屍煙彈」毒品案，發現其中疑有人持有槍械，跟監可疑對象，攔捕在酒店圍事的施姓男子，果然在車內查獲槍械及2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。