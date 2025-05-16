影／國光客運桃機航站自撞31人輕傷 22外國旅客...剛抵台先進醫院

國光客運1819路國道客運今天凌晨1時餘，自桃園機場一航廈B1大客車上車處駛離至轉彎處時，突然自撞牆壁，造成駕駛在內共31名國內外旅客受傷，分別由機場消防隊及桃市119救護車分別送往桃園市5家醫院救治，所幸多為擦挫輕傷，至清晨已全數出院，肇事原因仍待釐清。

119勤指中心今晨1時40分接獲110通報，位於桃園國際機場第一航廈入境地下室大客車上車處發生客運車禍，請派救護車前往協助，立刻派遣第三救災救護大隊竹圍分隊出動6輛救護車12名救護人員前往。

現場分別由機場公司大巴士、中巴士、機場消防隊救護車、聯新醫院救護車及桃園市消防局救護車後送包含客運駕駛在內的13名男性及18名女性共31名傷者，初步檢傷均輕傷。

桃市消防局後送3名男性及4名女性共7名意識清楚傷者前往林口長庚醫院，其餘24名傷者則由機場單位分別送往台北榮總桃園分院、部立桃園醫院、經國敏盛醫院及聯新醫院共5家醫院治療，經過初步包紮後，凌晨4時前已陸續出院離開，肇事車輛由警方拖往新北市場地保管，將鑑定事故原因。