武林帖夏令營溯溪女學生溺斃 負責人與2營隊教練今遭起訴

新竹縣尖石鄉「武林帖」夏令營，去年驚傳15歲黃姓女高中生在溯溪時溺斃，且無合法教練帶隊，引發社會譁然。新竹地檢署今天偵結起訴，依過失致死罪嫌起訴邊姓負責人、徐姓、張姓營隊教練。

竹檢調查，邊男為武林帖公司負責人，徐男與張男擔任不定期與合作的營隊教練。邊男在去年5、6月間，未經中華民國領導智能教育發展協會及竹縣尖石鄉觀光休閒產業協會同意，以其單位及「武林帖教育訓練營地」名義，辦理「2024領導智能歡樂夏令營五日活動」並對外招生，自去年7至8月間辦理5梯次，活動內容包括溯溪、野炊、山訓及漆彈等戶外活動，招攬國小至高中年齡層學生參加。

然而，邊男所聘請的教練徐男所持溯溪證照已過期未展期，張男則未具備相關證照，均不符合資格。再者，本案夏令營15名學員，依法應配置1名溯溪嚮導及2名安全人員，邊僅委任徐男為主教練、張男為助理教練，由2人負責包括溯溪等高風險活動。

竹檢指出，去年7月31日下午4點，黃姓少女參加活動時，適逢颱風過境及降雨影響，導致錦屏溪水勢湍急、地形險峻，徐男與張男竟草率試水後，即決定活動地點，未準備緊急應變措施，安全人員配置亦未符合規定，僅由2人帶領14名學員輪流溯溪，當輪至黃姓少女下水時，因遭水流漩渦拉扯，旋即沉沒，未再浮出水面。

兩人見狀立即下水搜尋，然徐男因體力不支返回營地求援並報警，獨留張男在現場水域尋找；營隊內另1名教練知悉後，趕往現場協尋，發現當時卡在水中岩壁凹陷處溺水的黃女，緊急脫離上岸並帶至營地。嗣消防局救護人員到場後，施以CPR(心肺復甦術)、AED(自動體外心臟電擊去顫器)電擊等急救措施，並送醫治療，然黃姓少女因溺水窒息未能恢復生命跡象急救無效，宣告不治死亡。

新竹地檢署請法院審酌，這3人分別擔任武林帖夏令營的負責人及帶隊教練，理應具備足夠專業知識與經驗，提供安全無虞活動環境，卻明知帶隊人員資格及人數均不符溯溪相關法規要求，於選溯溪地點時，未審慎考量溪流地形、水勢及學員缺乏自救能力等風險因素，對危險水域未盡警覺義務，導致不幸意外發生。