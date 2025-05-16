機場巴士離奇撞牆 網友稱司機「轉頭跟乘客說話」釀禍

桃園機場今天凌晨發生1起離奇的國光客運巴士自撞車禍，造成31人輕傷。一名網友在臉書「爆料公社」爆料，司機轉頭跟乘客說話，因此分心，巴士直接撞牆。不過，國光客運表示，疑似司機轉彎角度沒抓好不慎擦撞路牆，確切原因尚待釐清。

該名網友還說，「更扯的是，撞到牆壁之後，司機還移動車子往後倒退」，車鑰匙被1名外籍乘客拔下來，不讓司機繼續移動車子。