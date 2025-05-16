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機場巴士離奇撞牆 網友稱司機「轉頭跟乘客說話」釀禍
桃園機場今天凌晨發生1起離奇的國光客運巴士自撞車禍，造成31人輕傷。一名網友在臉書「爆料公社」爆料，司機轉頭跟乘客說話，因此分心，巴士直接撞牆。不過，國光客運表示，疑似司機轉彎角度沒抓好不慎擦撞路牆，確切原因尚待釐清。
該名網友還說，「更扯的是，撞到牆壁之後，司機還移動車子往後倒退」，車鑰匙被1名外籍乘客拔下來，不讓司機繼續移動車子。
其他網友留言，「外籍遊客的第一站，先體驗台灣的交通」、「台灣旅遊第一體驗，台灣垃圾交通」、「外國人不想再度來訪，可能很大原因就是第一站的客運司機態度，不友善，開車隨心所欲」、「第一航廈哦，這樣寬那樣大的路也能撞那麼大力那麼準，真是國家之光」、「難怪一進去機場就碰到救護車」、「是怎麼開的，撞的這麼嚴重？外國遊客來台灣第一站就是進醫院」。
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