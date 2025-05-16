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國道客運自撞桃機車道牆致31傷 國光客運：駕駛無酒駕、肇因待釐清

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

國光客運今凌晨一輛載滿乘客巴士預計從桃園機場出發至台北車站，卻突然在桃機第一航廈客運站出口自撞車道牆，造成31人受傷，包含外籍旅客22人。國光客運表示，本事故疑似駕駛轉彎角度沒抓好不慎擦撞路牆，確切原因尚待釐清。

今天凌晨1時35分，桃園國際機場第一航廈客運巴士站出口處發生國光客運1819路線巴士自撞事故，造成31人輕傷，包含駕駛。其中車上也包含韓、日、法和東南亞等旅客。國光客運1819路線為桃園機場往台北車站的國道巴士。

事故發生後，桃園機場公司也立即啟動三級應變機制，派遣機場消防隊、聯新醫療中心、桃園市消防局、航警局前往救護並啟動大量傷病患處理程序。經現場檢傷分類後分別送至林口長庚、桃園榮民醫院、聯新醫院、敏盛醫院及部立桃園醫院，於2時48分完成全數旅客送醫治療，乘客傷勢主要為擦挫傷及輕微撕裂傷。

國光客運說，本次事故疑似駕駛轉彎角度沒抓好不慎擦撞路牆，確切原因尚待釐清，國光汽車有限公司183-u5號車，車輛車籍正常，駕駛員駕籍正常，駕駛皆無酒駕情況。

國光客運今凌晨一輛載滿乘客巴士預計從桃園機場出發至台北車站，卻突然在桃機第一航廈客運站出口自撞車道牆，造成31人受傷，包含外籍旅客22人。圖／取自臉書「爆料公社」
國光客運今凌晨一輛載滿乘客巴士預計從桃園機場出發至台北車站，卻突然在桃機第一航廈客運站出口自撞車道牆，造成31人受傷，包含外籍旅客22人。圖／取自臉書「爆料公社」

國光客運 桃園機場

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