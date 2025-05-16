國光客運桃機一航廈自撞 含駕駛31國內外旅客送醫

桃園國際機場今天凌晨發生一起大客車自撞車禍，一輛國光客運1819路線巴士行經航站南路第一航廈航西路時，不明原因自撞牆面，包含客運司機在內共31人受傷，機場消防隊、醫療中心等單位陸續到場搶救，將病患送往林口長庚等5家醫院治療，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

機場公司表示，今天凌晨1時35分許獲報國光客運1819路線巴士自撞事故後，立即啟動三級應變機制，派遣機場消防隊、聯新醫療中心、桃園市消防局、航警局前往救護並啟動大量傷病患處理程序。經現場檢傷分類後分別送至林口長庚、桃園榮民醫院、聯新醫院、敏盛醫院及部立桃園醫院，於2時48分完成全數旅客送醫治療，乘客傷勢主要為擦挫傷及輕微撕裂傷。

機場公司指出，國光客運1819路線為桃園機場往台北車站的國道巴士，甫自起點站第一航廈站發車離開時，於車站出口轉彎處撞擊車道牆面造成車上駕駛1人、乘客30人主要傷勢為撕裂傷、擦挫傷等輕傷。其中9人為本國籍、外國籍乘客有22人，包含韓國11人、日本4人、緬甸4人、法國2人、馬來西亞1人。

機場公司於1時51分即成立初級應變中心、2時6分升級為緊急應變中心，總經理范孝倫、副總經理李俊德於現場指揮救災後送事宜，要求國光客運公司王站長進行受傷乘客慰問及後續關懷機制；亦通報外交部領事事務局機場辦事處協助外籍旅客及外館聯繫事宜。肇事原因由航警調查中，受損巴士於3時43分拖離現場，4時3分完成現場清理恢復通行。

機場公司強調，已要求國光客運至醫院探視乘客並負起後續相關賠償責任，後續求償事宜可洽國光客運桃園機場站。