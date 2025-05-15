基隆5歲童遭父下毒手 專家：保護令空窗期處於親情與安全拉扯

在基隆市環保局機動隊任駕駛的46歲簡男近期與妻分居，不滿張妻提離婚，互爭監護權，昨晚酒後疑似不滿5歲兒子吵鬧，涉嫌用枕頭壓住兒子口鼻，活活將兒子悶死，手段凶殘冷靜，行凶後逃逸。張妻4月23日聲請保護令，未核下就釀憾事。專家提醒，別有「虎毒不食子」迷思，暴力通常不會是單一事件，再爆發或傷及無辜機會很大。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧提醒，在聲請、核發保護令空窗期，正面臨親情與安全的拉扯，務必提高警覺，多留意脆弱處境孩子安危，尤其是6歲以下年幼子女，若該案家過往有脆弱家庭、兒虐紀錄，應同時聲請孩子的遠離令，慎防有報復手段。

張淑慧說，暫時保護令可由當事人自行向法院聲請，或由警察機關代聲請，實務上暫時保護令審理通常不會開庭，常態1個月內會核發。通常保護令審理時間久，各地法院速度不同，實務上審理程序至少2至3個月。基隆一案聲請通常保護令，若是聲請暫時保護令，時效也許會快許多。

「不能光仰賴社工訪視！」張淑慧說，社工不可能那麼了解案家，即便成人保護個案主觀上接受服務意願不夠強烈，也要評估施暴者是否有藥酒癮、暴力型態、孩童的脆弱因子等，千萬不要有虎毒不食子迷思，暴力通常不會是單一事件，再爆發或傷及無辜機會很大，要防範類似不幸事件，不能光靠社工力量，跨網絡、親友鄰里都有共同責任，才能一起接住家內脆弱的孩子。

張淑慧說，若孩子被當作夫妻失和導火線，很可能被不理性家長當出氣筒，兒少安全重於一切，除了要考量家庭權、表意權，更要重視孩子生存權、發展權及健康權。

新北一名資深社工表示，保護令是統稱，遠離令也包含在保護令申請書內容中，申請人可以依照自身狀況有別，申請符合要件的保護令，例如相對人要離申請人的住址、公司多遠距離，或是小孩的學校地址。若孩子還小，雙親共同監護權，聲請時要說明相關狀況，也向法院聲請孩子的暫時監護權，相對人是否可以探視也在此範圍內，由法官裁定。

該名資深社工說，聲請保護令須清楚舉證，不能只提供驗傷單，舉證是否充足也會影響保護令的強制力，例如受害者舉證聽到哪些話，或孩子童言童語指出施暴者曾說什麼、是否目睹暴力等，法官才能精準判斷，不會只聽一面之詞。