威震角頭吳明達遭撤銷假釋理由曝光 違規與素行不良之人交往

知名威震集團角頭吳明達假釋出獄後，近年來仍涉入買兇殺人、組織犯罪、恐嚇取財等案件，由於他與素行不良人士來往，遭矯正署撤銷假釋，加上另涉恐嚇取財案件，新北檢及北檢指揮刑事局掃黑專責隊偵二大隊，今天拘提吳明達，預計明早依序解送新北檢、北檢。

據悉，由於吳明達假釋後住在士檢轄區，北檢囑託士檢負責吳明達假釋中的保護管束。「保安處分執行法」第 74-2 條第1款、第 74-3 條規定，受保護管束人在保護管束期間內，應遵守保持善良品行，不得與素行不良之人往還，違反情節重大者，檢察官得聲請撤銷保護管束或緩刑之宣告。

士檢因吳明達違反保安處分執行法情節重大，今年3月間函請法務部矯正署雲林二監撤銷吳明達假釋，雲林二監報請矯正署審查，矯正署今年4月間認定吳明達違反上開規定，予以撤銷假釋。