威震角頭吳明達假釋撤銷！今遭檢警拘提 明解送入獄

知名威震集團角頭吳明達，1999年因殺害北聯幫前幫主唐重生遭判處無期徒刑，數年前假釋出獄後，成立威震集團塑造改過自新形象，但近年來仍涉入買兇殺人、組織犯罪、恐嚇取財等犯行，台北地檢決定撤銷他的假釋，委託士林地檢執行拘提，由於新北檢也在偵辦他涉及恐嚇取財案件，新北檢今指揮刑事局，拘提吳明達到案，預計明早先送往新北檢偵訊，再送往北檢歸案。

吳明達成立威震集團後，成立威震集團強調餘生將奉獻公益事業，但私底下被查出經營賭場、洗錢等活動。

2022年，吳明達因處理一樁富商千萬元財務糾紛，涉嫌花500萬元，買兇要槍殺青山宮主委黃清源，遭台北市刑大逮捕後，隔年被依預備殺人、圖利賭博罪，判處1年8個月有期徒刑。

吳明達並未收斂，去年七月，他涉入四海幫角頭郝廣民涉嫌恐嚇取財案件糾紛，遭對方派小弟在天龍三溫暖門前開槍，因此受傷住院。

他住院一個月又遭控涉拍攝前女友「殯葬界蔡依林」劉君玲私密影片等，8月2遭士林地檢署約談搜索，查扣手機送數位鑑識，吳訊後請回。

吳明達多次牽涉刑案，不但躍上媒體版面，也違反假釋規定，又有多起案件已進入司法程序，據悉近日社會關注司法案件嫌疑人逃亡問題，北檢決定撤銷吳明達的假釋。