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京華城容獎難以理解！林欽榮出庭作證：嚴重影響沉默的250萬台北市民
今原定上午傳喚台北市前副市長林欽榮、下午傳喚都市發展局前局長林洲民作證，但因詰問進度緣故，審判長諭知林洲民下午不用出庭，將擇期再傳喚作證。林下午接受台北市府都發局前局長黃景茂的律師詰問時表示，京華城案嚴重影響沉默的250萬名台北市民。
林欽榮說，他辭任台北市副市長一職後，從來不關心京華城案，是直到監察院對台北市政府、都發局、都委會等3個單位提出糾正，他才去了解，因此才會覺得京華城案最終取得的容積獎勵「難以理解，令人訝異」，並稱監察院當年對台北市府3個單位的糾正文真是經典。
他再次強調，京華城案不僅違反法律，也違背法規，「乳酪到底被誰偷了？」都市計畫是攸關一個地區的文化、經濟發展等，不是一個建築基地，京華城案嚴重影響沉默的250萬名台北市民，每個人都會承受壓力，「如果任何人都可以比照京華城案辦理，台北市都市計畫就進入大分解時代」。
今天合議庭對被告坐位席的安排，柯文哲仍坐在主要的被告席，柯後方是同樣在押的台北市議員應曉薇，同案被告威京集團主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂多人在庭。
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