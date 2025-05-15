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稱與柯文哲沒仇恨 林欽榮作證：我們只是志不同道不合
台北地院審理台北市前市長柯文哲涉京華城容積圖利案，今傳喚台北市前副市長林欽榮作證，林欽榮作證結束前表示，他與柯沒有恩怨，只是志不同、道不合，離開市府後柯曾請他吃飯，還強調絕無勒索威京集團主席沈慶京。
林欽榮今天全天作證，柯文哲、沈慶京、台北市議員應曉薇以及台北市前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂都出庭。
沈慶京於林欽榮作證完表示，京華城保障120284平方公尺樓地板的協議，是當年用代價換來的，怎麼可以只能使用一次？這是林欽榮發明的？還是都發局發明的？林欽榮還發明了可以沒這項權利。
沈慶京說，從林欽榮作證內容，可知林對柯文哲充滿仇視，充分仇恨的結果，也造成司法界為了容積率的事傷腦筋；郝龍斌市長時代他被勒索「要京華城還是要雙子星？」後來雙子星給了幸福人壽的鄧文聰「我的東西不見了」，那為何陳情就有犯罪意圖？
林欽榮表示，沈慶京所說的120284平方公尺樓地板面積不是他刪除的「我沒有權利」，是經過程序處理後才刪除，至於沈慶京曾多次控訴他勒索之事，「說話要有證據」，林說，他擔任副市長4年以來，從來沒有指示任何人向沈傳遞過訊息，更別說有勒索。
林欽榮還說，他與柯文哲毫無恩怨，離開市府時柯還請他吃飯，智慧論壇召開時，柯也邀他坐在主桌，他對柯絕無怨恨「但這些事對我的成長來說，是個很好的經驗」；林說，與柯文哲志不同、道不合，他擔任文官也在學校任教，更從來沒有提過柯的是非、壞話。
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