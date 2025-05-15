鉛球冠軍狠殺儀隊高校女 自傷後住院6天認罪遭收押

台中市10日發生凶殺，詹姓男子想和18歲高中三年級的詹姓女友復合，以交還寵物鼠為由約她見面，竟光天花日下刺死對方。解剖發現詹女中3刀，心臟、主動脈被刺而亡，詹男犯後自殘送醫一度插管住加護病房治療，今病況穩定出院，檢方依殺人罪嫌聲押，法院傍晚裁准。

24歲詹男體型壯碩，體重逾百公斤，在校期間還曾參加鉛球比賽奪冠；詹女身材高挑，是北部某高中三年級學生，成績優異還曾校內儀隊，即將畢業步入上大學生涯，卻遇上恐怖情人遭死劫。

警方查，詹男、詹女之前是男女朋友，遠距離戀案多時後分手，但詹男仍想復合，5月10日以交還寵物鼠約對方南下，詹女怕他情緒不穩找了1名友人陪同開車南下赴約，未料才剛見面不久，詹男光天化日下不顧200公尺外就是派出所，在人行道上持刀猛刺詹女釀她心、肺破裂慘死。

詹男行凶後再持刀刺自己胸口好幾下，送醫前意識清楚，但傷勢加劇一度插管住進加護病房，直到今天病況穩定，警方初步詢問結束，並經醫院同意後，檢方詹拘到案，複訊後以詹涉殺人罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡之虞及羈押之必要，向台中地院聲請羈押。

台中地院審酌，詹男坦承犯行，依卷內證據資料足認其涉犯殺人罪嫌疑重大，有相當理由認為有逃亡之虞，且有羈押之必要，經法官諭知羈押。

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