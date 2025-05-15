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基隆5歲童遭父親悶死 專家：離婚前後殺子兒虐風險高

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

基隆昨天發生一起父親悶死孩童案件，案情陸續揭露，孩童雙親正在離婚過程中，且因雙方發生爭吵拉扯事件，母親聲請保護令，可惜在核發前，孩子不幸身亡。專家表示，根據兒虐案件分析研究，夫妻談離婚的前、中、後時期，最常發生施暴事件，尤其是有過親密關係暴力的家庭，在分居、離婚前後，應提高警覺，留意兒虐發生。

事發的案家沒有暴力歷史，且親密關係暴力評估量表屬中低風險，但仍發生虐待事件。台大社工系名譽教授劉淑瓊說，過去所做殺子自殺研究，發現這類案件在夫妻談離婚前後特別容易發生，且施暴者多為男性，當事人多面臨婚姻破裂，且對孩童監護權沒有把握，認為「一切都是一場空」，心情幻滅、悲從中來導致暴力發生。

劉淑瓊說，這類離婚過程中施暴案例層出不窮，且虐待對象不只有兒少，曾發生離婚丈夫傷害丈母娘，甚至在法院審理前駕車撞死前妻等案例，對於討論分居或離婚的家庭，周邊親人應多加關心夫妻雙方身心狀況，且應該進行兒少安全評估，擬定安全計畫，對於家庭成員安全狀況進行規劃，適時隔離，才能避免憾事。

本案屬重大兒虐事件，已由地方政府通報，後續將送至衛福部進行案例檢討。劉淑瓊強調，各界應從兒虐被劇中學習，剴剴案之後，許多兒虐事件發生，部分民眾有如「鍵盤社工」，開始分析檢討，各界關心兒虐是好事，但不論是一般大眾，或從事相關工作的專業人員，都應回到案件本身，找出可學習之處，共防止兒虐案件再次發生。

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親密關係 離婚

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