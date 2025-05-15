遭林欽榮指「直接下條子」指示京華城案 蔡壁如回應了

台北地院今天審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積案，傳前台北市副市長林欽榮出庭，林說當時的市長室主任蔡壁如「直接下條子」，讓他壓力很大；民眾黨前立委蔡壁如今天回應，她一直尊重專業，只提依法行政，公事公辦。

台北地院今天原定傳喚台北市前副市長林欽榮、下午傳喚都市發展局前局長林洲民作證，審判長後來諭知林洲民下午不用出庭，將擇期再傳喚作證。林欽榮作證指出，時任市長室主任蔡壁如「直接下條子」指示京華城案，「這就給我很大、很大的壓力」。