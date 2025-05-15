柯文哲出庭「耍小心機」 帶這玩意兒求媽祖保庇貪汙案

台北地院審理京華城容積貪汙圖利疑案，今傳喚台北市前副市長林欽榮作證，接受民眾黨前主席柯文哲辯護人蕭奕弘詰問；羈押禁見中的柯坐在被告席，他的桌前多出「吉祥物」即白沙屯拱天宮進香團的一只粉紅臂章，祈求媽祖能保佑官司，意義甚明。

今天合議庭對被告坐位席的安排，柯文哲仍坐在主要的被告席，柯後方是同樣在押的台北市議員應曉薇，同案被告威京集團主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂多人在庭。

柯文哲一如過去開庭帶著紙、筆、少量紙本資料應審，不時與辯護人交換意見，不過，他桌子前方「擺飾」與眾不同，放了白沙屯拱天宮進香團報名可領取粉紅色的臂章，臂章靜靜折疊成一個小方塊，擺在柯的跟前，臂章整體體積不大、樣子不顯眼。

蕭奕弘詰問林欽榮都市計畫變更有何種途逕？但劈頭就問都市計畫法的適用與京華城案的關聯性，蕭的語氣急切，林反應不及回稱「你是在考我嗎？」，程序一啟動就冒火藥味。

林欽榮證稱，都市計畫變更包括訊息變更、自提變更、通盤檢討，通盤檢討例如國家發展計畫興建高速公路即是；蕭問林京華城容積率從392%到560%時林人在市府，是否也有違不違法的問題，林第2次回嗆蕭「現在是威脅我的意思嗎？」

蕭奕弘問林欽榮稱，監察院2016年對台北市政府提出糾正案前，是否所有公務員都認為只能享有392%的容積率？林欽榮說，京華城原本建築早於1989年成案，但過程非常複雜，他尊重所有同事對個案表示的意見。

林欽榮說，監察院對市府提糾正後，陳情案就積極起來「市長室也開始列管」，市府後來同意給560%容積率「監察院都糾正了還能怎樣！」蕭問林「那麼原本的392%是否違法？」林欽榮說，其實也不能這樣說，因這是行政機關首長的權利，後來才以專案變更方式辦理。

蕭奕弘追問林欽榮人民可否依都市計畫法請求細部變更？是否都發局認為陳情不妥就只能一直退件？如果權利人認容積率有爭議如何處理？蕭還指京華城陳情案都發局一路上簽呈到市長室給柯文哲簽字「一堆優秀的公務員是否也一律違法？蕭還說，行政法院判決指明都市計畫有「可變更性」，請林欽榮說明。