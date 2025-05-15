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基隆5歲童遭殺害相驗 母哀慟癱軟坐輪椅「泣不成聲」…父遭聲押

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市環保局機動隊簡姓清潔隊員因不滿張妻提離婚，昨天酒後涉嫌以枕頭悶死5歲幼兒，檢察官下午完成相驗，將擇日解剖，張妻哀慟癱軟得坐輪椅。簡男經檢察官訊問後，以涉犯兒童及少年福利與權益保障法與刑法殺人罪，向法院聲請羈押。

基隆地檢署表示，昨晚間11時30分許接獲警方通報一名五歲男童命案，指派檢察官指揮警方偵辦，保全相關證據，查獲嫌犯簡男到案，嚴防涉案人逃亡。

檢察官今下午偕同法醫師完成相驗程序，將擇日進行解剖確認死因。男童家屬到場，張妻哀慟癱軟得坐在輪椅，泣不成聲。

經檢察官在基隆長庚醫院開庭2個多小時，詢問簡男犯案過程及手法，簡男坦承酒後殺害親生兒，檢方下午以簡男涉犯兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

財團法人犯罪被害人保護協會基隆分會派員協助家屬提供關懷服務。

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基隆父殺5歲兒遭聲押將解剖，簡妻相驗時哀慟泣得坐輪椅。記者游明煌／攝影
基隆父殺5歲兒遭聲押將解剖，簡妻相驗時哀慟泣得坐輪椅。記者游明煌／攝影
基隆父殺5歲兒遭聲押將解剖，簡妻相驗時哀慟泣得坐輪椅。記者游明煌／攝影
基隆父殺5歲兒遭聲押將解剖，簡妻相驗時哀慟泣得坐輪椅。記者游明煌／攝影

基隆 檢察官 殺人

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