快訊

嗆教訓張啓楷這個後輩小子 柯建銘痛批「笨鳥不要學飛」

陳宗彥被控涉性招待判無罪 法官：無法證明「陳董」就是陳宗彥

川普開大絕！曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

聽新聞
0:00 / 0:00

鉛球冠軍3刀刺死儀隊高校女 今出院遭殺人罪嫌聲押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市上周六（10日）發生凶殺，詹姓男子想和18歲高中三年級的詹姓女友復合，交還寵物鼠為由約她見面，竟光天花日下刺死對方，解剖發現詹女中3刀，心臟、主動脈被刺而亡，詹男犯後自殘送醫一度插管住進加護病房，今病況穩定出院，台中地檢署依殺人罪嫌將他聲請羈押。

台中地檢署表示，檢察官今複訊詹男後，認定他涉嫌殺人罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡之虞及羈押之必要，向台中地院聲請羈押。

詹男（24歲）體型壯碩，體重逾百公斤，在校期間還曾參加鉛球比賽奪冠；詹女身材高挑，是北部某高中三年級學生，成績優異還曾校內儀隊，即將畢業步入上大學生涯，卻遇上恐怖情人遭死劫，詹女母親相驗時痛哭失聲。

警方查，詹男、詹女之前是男女朋友，遠距離戀案多時後分手，但詹男仍想復合，5月10日以交還寵物鼠約對方南下，詹女怕他情緒不穩找了1名友人陪同開車南下赴約，未料才剛見面不久，詹男光天化日下不顧200公尺外就是派出所，在人行道上持刀猛刺詹女

詹女中刀倒地，因肺部破裂大出血當場就失去呼吸心跳，人行道上鮮血遍布，場面驚悚，就連寵物鼠籠上也血跡斑斑；檢察官相驗發現，詹女刀傷1處在右側頸部、2處在左胸，研判致死是左胸刀傷，因為1刀刺到心臟、1刀刺到主動脈。

因詹男行凶後再持刀刺自己胸口好幾下，送醫前意識清楚，但傷勢加劇一度插管住進加護病房，直到今天病況穩定，警方初步詢問結束，並經醫院同意後，台中地檢署預計下午將拘提詹男到案。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照

寵物 恐怖情人 殺人

延伸閱讀

剴剴案劉姓保母姊妹重判後 延押2個月、解除禁見

鉛球冠軍刺死18歲儀隊高校女畏罪自傷 住院6天病況穩定今移送複訊

鉛球冠軍3刀刺死儀隊女今解剖 心臟、主動脈都破裂致死

日本84歲老婦遭當街刺死 15歲少年犯案供稱「就想殺人 誰都可以」

相關新聞

基隆5歲童遭殺害相驗 母哀慟癱軟坐輪椅「泣不成聲」…父遭聲押

基隆市環保局機動隊簡姓清潔隊員因不滿張妻提離婚，昨天酒後涉嫌以枕頭悶死5歲幼兒，檢察官下午完成相驗，將擇日解剖，張妻哀慟...

鉛球冠軍3刀刺死儀隊高校女 今出院遭殺人罪嫌聲押

台中市上周六（10日）發生凶殺，詹姓男子想和18歲高中三年級的詹姓女友復合，交還寵物鼠為由約她見面，竟光天花日下刺死對方...

基隆5歲童保護令空窗期遭父悶死 原訂6月開庭卻已來不及

基隆市環保局機動隊簡姓員工因不滿妻子提離婚，昨天酒後涉嫌以枕頭悶死5歲男童。衛福部保護司長張秀鴛說，該案屬重大兒虐事件，...

基隆父狠殺5歲兒原因曝 高粱酒下肚遷怒是妻要離婚原因之一

基隆市環保局機動隊簡姓員工因不滿張妻提離婚，昨天酒後涉嫌以枕頭悶死5歲幼兒，簡男平時對兒子不錯，妻子雖然分居後仍未禁父探...

國中生割頸案父母憂殺子凶手輕判8、9年 假釋後恐遭報復

剴剴案保母遭到重判，新北國中割頸案死者父母透過新北市議員石一佑發文控訴，看到剴剴案保母重判，反觀校園割喉的兒子實在死的冤...

蔡壁如「直接下條子」指示京華城案 林欽榮：給我很大很大的壓力！

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案，今原定上午傳喚台北市前副市長林欽榮、下午傳喚都市發展局前局長林洲民作證，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。