鉛球冠軍3刀刺死儀隊高校女 今出院遭殺人罪嫌聲押

台中市上周六（10日）發生凶殺，詹姓男子想和18歲高中三年級的詹姓女友復合，交還寵物鼠為由約她見面，竟光天花日下刺死對方，解剖發現詹女中3刀，心臟、主動脈被刺而亡，詹男犯後自殘送醫一度插管住進加護病房，今病況穩定出院，台中地檢署依殺人罪嫌將他聲請羈押。

台中地檢署表示，檢察官今複訊詹男後，認定他涉嫌殺人罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡之虞及羈押之必要，向台中地院聲請羈押。

詹男（24歲）體型壯碩，體重逾百公斤，在校期間還曾參加鉛球比賽奪冠；詹女身材高挑，是北部某高中三年級學生，成績優異還曾校內儀隊，即將畢業步入上大學生涯，卻遇上恐怖情人遭死劫，詹女母親相驗時痛哭失聲。

警方查，詹男、詹女之前是男女朋友，遠距離戀案多時後分手，但詹男仍想復合，5月10日以交還寵物鼠約對方南下，詹女怕他情緒不穩找了1名友人陪同開車南下赴約，未料才剛見面不久，詹男光天化日下不顧200公尺外就是派出所，在人行道上持刀猛刺詹女

詹女中刀倒地，因肺部破裂大出血當場就失去呼吸心跳，人行道上鮮血遍布，場面驚悚，就連寵物鼠籠上也血跡斑斑；檢察官相驗發現，詹女刀傷1處在右側頸部、2處在左胸，研判致死是左胸刀傷，因為1刀刺到心臟、1刀刺到主動脈。

因詹男行凶後再持刀刺自己胸口好幾下，送醫前意識清楚，但傷勢加劇一度插管住進加護病房，直到今天病況穩定，警方初步詢問結束，並經醫院同意後，台中地檢署預計下午將拘提詹男到案。

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