基隆父狠殺5歲兒原因曝 高粱酒下肚遷怒是妻要離婚原因之一

基隆市環保局機動隊簡姓員工因不滿張妻提離婚，昨天酒後涉嫌以枕頭悶死5歲幼兒，簡男平時對兒子不錯，妻子雖然分居後仍未禁父探視，簡男供稱，昨天下午2大杯高粱酒下肚後，愈想愈氣，認為自從兒子出生後，與妻關係愈形疏遠，認為是造成妻要離婚的原因之一，因此一了百了。

警方調查，簡男（45歲）與妻子結婚14年，4月23日晚間與妻子發生言詞衝突，因為妻返家後，兩人因洗碗及生活費問題起口角衝突，簡男涉嫌推打簡妻，鄰居幫忙報警，簡妻後來向警方報案遭簡男家暴，聲請自身通常家暴令，但並未提及幼兒需要安置或保護，簡妻帶小孩回娘家住，兩人因此分居。

警方說，簡妻爭搶小孩監護權，簡妻認為簡男平時對小孩還不錯，並未禁止簡男探視小孩及帶小孩回家，簡男13日將小孩接回同住，但14日未依約定時間送回，她用通訊軟體LINE他都未回訊，她和母親即上車要小孩，沒想到發現憾事。

簡男是在昨下午2時利用午睡時間把兒子叫到床上，涉嫌用枕頭悶死，行兇後逃逸不在屋內。簡妻昨晚9時38分上門要小孩，一進門發現男童倒在床上，抱起男童一直搖哭喊「怎麼醒不來？」簡妻哀慟昏倒，附近鄰居協助報警，消防人員將男童送醫，昨晚11時宣告不治。今天下午檢警完成相驗，簡男被依殺人罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

警方調監視器查追查簡男行蹤，騎機車到八斗子海邊閒逛，警方2小時後，今天零晨零時許在中正路逮獲，他供稱，昨下午二大杯高梁下肚後酒後失控，遷怒兒子出生後影響夫妻感情，鬧到要離婚，認為兒子是造成是兩人感情漸疏遠因素之一。他悶兒子口鼻到沒氣後，一覺醒來就出去了。

警方說，4月23日兩人衝突主要是言詞衝突，且有推打狀況，但沒有嚴重暴力，因此簡妻沒有聲請緊急保護令，而是通常保護令。

市長謝國樑說，市府社會處4月23日接獲簡妻遭家暴案後，社工隔天探訪，至4月28日持續以電話、簡訊與簡妻聯繫，簡妻婉拒社工協助，表示委由律師處理，並表示男童與父親互動關係不錯，尊重父親探視權。

基隆市警局長林信雄則指出，警方4月23日接獲鄰居報案後，有去家中訪視，簡妻製作筆錄時指控遭簡家暴，警方向法院聲請保護令，4月29日函送基隆地方法院核發，目前尚未核發，一般通常保護令核發時間為3周到1個月內核發。

警方及基隆地方法院說，簡妻聲請保護令書狀並未提及兒子有遭簡男施虐，如果當事人有提及並有列入，法官會整體考量。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康