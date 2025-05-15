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國中生割頸案父母憂殺子凶手輕判8、9年 假釋後恐遭報復

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

剴剴案保母遭到重判，新北國中割頸案死者父母透過新北市議員石一佑發文控訴，看到剴剴案保母重判，反觀校園割喉的兒子實在死的冤枉，完全沒有公平正義可言，郭、林兩名殺人犯罪證確鑿，法官卻只判8、9年，之後讀三年書就可申請假釋出來再領良民證，甚至可能找他們報復，「叫我們父母情何以堪？」

割頸案楊爸爸說，他認為一審法官應該是擔心他們會到成人監獄，所以找了一堆理由來替這二名到目前為止還在狡辯的凶手減刑，完全漠視被害者同為少年，如何被殺，更不顧家屬傷痛，強行輾壓公平正義讓公平正義沉寂。

楊爸爸說，為讓高等法院的法官能夠真正對乾哥乾妹能夠判處重刑，他們必須提出原本應該是由加害者提出的修復式司法以及心理衡鑑，這是何等的諷刺？

楊爸爸說，本案很有可能會讓以後法官會以此判例來斟酌刑期，那是一件很恐怖的事，等於法官在告訴這些曝險少年「以後只要未滿18歲，就可以隨便殺人，反正3年以後就可以申請假釋出獄，然後紀錄又可以塗銷！」這是我們想看到的後果嗎？

楊爸爸說，剴剴案侯市長發聲「我們絕不允許傷害孩子 ，傷害了孩子就要按照法律從重來究責」，時任總統候選人的賴清德總統也曾說過，他兒子這起事件凸顯校園霸凌的問題，期望新北割喉案上訴高等法院後能給他孩子一個公平的審判，處以重刑，否則凶手只讀三年書申請假釋後，就可以來找我們家屬報復，終日過著惶恐不安生活，擔心隨時被追殺。懇請高等法院法官能夠聽到他們卑微的懇求。

新北市議員石一佑多次陪伴被害國中父母出面。本報資料照片
新北市議員石一佑多次陪伴被害國中父母出面。本報資料照片

假釋 爸爸

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