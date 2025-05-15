快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡壁如「直接下條子」指示京華城案 林欽榮：給我很大很大的壓力！

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案，今原定上午傳喚台北市前副市長林欽榮、下午傳喚都市發展局前局長林洲民作證，但因詰問進度緣故，審判長諭知林洲民下午不用出庭，將擇期再傳喚作證。林欽榮作證指出，時任市長室主任蔡壁如「直接下條子」指示京華城案，「這就給我很大、很大的壓力」。

林欽榮表示，當時京華城才蓋10幾年，建築結構完好，不符合都市更新條件的；檢察官問及柯文哲是否知悉京華城土地不符合都更要件，林說柯身為機關首長，「我不必判斷」，但他不確定自己有沒有回復過柯。

檢察官再問柯文哲有無透過蔡壁如直接溝通京華城案，林欽榮指出，與其說直接溝通，倒不如說「直接下條子」；檢方接續提示蔡壁如的便利貼與一張A4紙，林欽榮表示「這就給我很大、很大的壓力」。

林欽榮說，內容就是要求他將京華城案16名陳情人的意見「另案處理」，陳情人多為威京集團人員，其中一人為威京集團的陳于君，她有四大訴求包括560％容積獎勵、永久保障12萬0284平方公尺樓地板面積、解除原土地六項使用限制、將「商三特」改為「商三」，她的指示「造成我急迫的壓力，但我堅持依法行政」。

檢方問及依林欽榮的經驗和專業，京華城最終通過的方案是否合法，此問題引起柯文哲律師、沈慶京律師的異議，但審判長要求檢察官修正問題後仍准林回答。

林欽榮說，他當時堅持京華城容積就是560％，當得知2021年台北市政府通過細部計畫案，以「創設容積」的規定，讓京華城取得840%容積率，「真的是unbelievable！」京華城最終方案明顯違法，違反法律也違反法規，更不符合社會公平性。

林欽榮說，都市計畫、都市更新都有法律授權規範，不容許創設、逾越，而京華城案經過內政部訴願、行政訴訟，他就不懂案件尚未定讞，台北市府就先通過細部計畫案，讓京華城取得容積獎勵，「身為行政機關卻完全放棄法律防禦權」，去妥協這樣的事情，但威京集團卻直到2022年7月才撤告。

蔡壁如。圖／聯合報系資料照片
蔡壁如。圖／聯合報系資料照片

京華城案 林欽榮 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

柯文哲動物友善政見提TNVR 挨告違反著作權法不起訴

作證柯文哲對「圖利」京華城知情？法官今傳喚林欽榮、林洲民

辯護團聲請勘驗2資料 柯文哲直呼：要押我就押，其他的先放

相關新聞

柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案，今傳喚台北市前副市長林欽榮、都市發展局前局長林洲民作證，民眾黨立委黃珊珊...

蔡壁如「直接下條子」指示京華城案 林欽榮：給我很大很大的壓力！

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案，今原定上午傳喚台北市前副市長林欽榮、下午傳喚都市發展局前局長林洲民作證，...

台南男子疑購物引衝突竟變電鋸狂人 警逮人還搜出毒品

台南市一名蕭姓男子昨中午前往仁德區一間超商購物時，因選購時間太長，與其他2名客人發生口角衝突，蕭男一怒之下竟拿起電鋸朝他...

鉛球冠軍刺死18歲儀隊高校女畏罪自傷 住院6天病況穩定今移送複訊

台中市上周六（10日）發生凶殺，詹姓男子想和18歲高中三年級的詹姓女友復合，交還寵物鼠為由約她見面，竟光天花日下刺死對方...

台版柬埔寨案詐3.9億還凌虐3男女致死 「藍道」杜承哲上訴仍判無期

求職詐騙「台版柬埔寨案」詐得4億元還釀3死，主嫌「藍道」杜承哲、共犯洪俊杰、薛隆廷、王昱傑一審被依共同私刑拘禁致人於死等...

影／高雄女開車違停 警見車牌「梅花」太假…還有驚奇在後頭

陳姓女子昨凌晨2時許駕車停在高市左營區路口機車停等區，警方趨前攔查，發現陳女神色緊張，因車牌梅花太假，被查出是偽造車牌，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。