蔡壁如「直接下條子」指示京華城案 林欽榮：給我很大很大的壓力！

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案，今原定上午傳喚台北市前副市長林欽榮、下午傳喚都市發展局前局長林洲民作證，但因詰問進度緣故，審判長諭知林洲民下午不用出庭，將擇期再傳喚作證。林欽榮作證指出，時任市長室主任蔡壁如「直接下條子」指示京華城案，「這就給我很大、很大的壓力」。

林欽榮表示，當時京華城才蓋10幾年，建築結構完好，不符合都市更新條件的；檢察官問及柯文哲是否知悉京華城土地不符合都更要件，林說柯身為機關首長，「我不必判斷」，但他不確定自己有沒有回復過柯。

檢察官再問柯文哲有無透過蔡壁如直接溝通京華城案，林欽榮指出，與其說直接溝通，倒不如說「直接下條子」；檢方接續提示蔡壁如的便利貼與一張A4紙，林欽榮表示「這就給我很大、很大的壓力」。

林欽榮說，內容就是要求他將京華城案16名陳情人的意見「另案處理」，陳情人多為威京集團人員，其中一人為威京集團的陳于君，她有四大訴求包括560％容積獎勵、永久保障12萬0284平方公尺樓地板面積、解除原土地六項使用限制、將「商三特」改為「商三」，她的指示「造成我急迫的壓力，但我堅持依法行政」。

檢方問及依林欽榮的經驗和專業，京華城最終通過的方案是否合法，此問題引起柯文哲律師、沈慶京律師的異議，但審判長要求檢察官修正問題後仍准林回答。

林欽榮說，他當時堅持京華城容積就是560％，當得知2021年台北市政府通過細部計畫案，以「創設容積」的規定，讓京華城取得840%容積率，「真的是unbelievable！」京華城最終方案明顯違法，違反法律也違反法規，更不符合社會公平性。