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台南男子疑購物引衝突竟變電鋸狂人 警逮人還搜出毒品

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南市一名蕭姓男子昨中午前往仁德區一間超商購物時，因選購時間太長，與其他2名客人發生口角衝突，蕭男一怒之下竟拿起電鋸朝他人揮砍，嚇得民眾趕緊躲避並報案，警方獲報到場，在民眾協助下當場壓制蕭男，且甚至在蕭男車內搜出毒品，全案偵訊後依法送辦。

據了解，蕭姓男子昨中午11點半到仁德一處超商內購物，在挑選耳機時疑尚未結帳卻先拆封了包裝，事後，對於購買耳機態度又反覆，不僅讓店員傻眼，更引起其他排隊等候結帳的客人不滿，進而與蕭男發生口角爭執，一群人從店內吵到店外，甚至在店門外發生推擠。

孰料，蕭男一怒之下竟拿起其工作用，並放置在機車上的電鋸，朝向其他2名客人的頭部及肩部等處揮砍，好在沒有啟動電鋸，但卻嚇得附近民眾趕緊閃避並報案，當下則有熱心民眾趁機拍掉蕭男手上的電鋸，並一擁而上先將其壓制。

警方表示，獲報派員抵達現場時，蕭男已先被熱心民眾制伏壓制在地，且在其機車車廂內查獲一級毒品海洛因、二級毒品安非他命及及吸食器1組等違禁物，訊後依殺人未遂、傷害及毒品等罪嫌送辦。

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台南一名蕭姓男子昨中午疑到超商購物，卻與店內客人發生衝突，蕭男竟變電鋸狂人，警方獲報前往逮人，還搜出毒品，訊後依法送辦。圖／民眾提供
台南一名蕭姓男子昨中午疑到超商購物，卻與店內客人發生衝突，蕭男竟變電鋸狂人，警方獲報前往逮人，還搜出毒品，訊後依法送辦。圖／民眾提供

毒品 超商

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