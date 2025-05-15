快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

聽新聞
0:00 / 0:00

鉛球冠軍刺死18歲儀隊高校女畏罪自傷 住院6天病況穩定今移送複訊

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱／台中即時報導

台中市上周六（10日）發生凶殺，詹姓男子想和18歲高中三年級的詹姓女友復合，交還寵物鼠為由約她見面，竟光天花日下刺死對方，解剖發現詹女中3刀，心臟、主動脈被刺而亡，詹男犯後自殘送醫一度插管住進加護病房，今病況穩定，檢方預計下午將複訊，不排除依殺人罪嫌聲押他。

詹男（24歲）體型壯碩，體重逾百公斤，在校期間還曾參加鉛球比賽奪冠；詹女身材高挑，是北部某高中三年級學生，成績優異還曾校內儀隊，即將畢業步入上大學生涯，卻遇上恐怖情人遭死劫，詹女母親相驗時痛哭失聲。

警方查，詹男、詹女之前是男女朋友，遠距離戀案多時後分手，但詹男仍想復合，5月10日以交還寵物鼠約對方南下，詹女怕他情緒不穩找了1名友人陪同開車南下赴約，未料才剛見面不久，詹男光天化日下不顧200公尺外就是派出所，在人行道上持刀猛刺詹女。

詹女中刀倒地，因肺部破裂大出血當場就失去呼吸心跳，人行道上鮮血遍布，場面驚悚，就連寵物鼠籠上也血跡斑斑；檢察官相驗發現，詹女刀傷1處在右側頸部、2處在左胸，研判致死是左胸刀傷，因為1刀刺到心臟、1刀刺到主動脈。

因詹男行凶後再持刀刺自己胸口好幾下，送醫前意識清楚，但傷勢加劇一度插管住進加護病房，直到今天病況穩定，警方初步詢問結束，並經醫院同意後，台中地檢署預計下午將拘提詹男到案複訊，不排除依殺人罪嫌聲押。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照

人行道 寵物 殺人

延伸閱讀

高雄奇景！人行道比車道寬 三民區居民批本末倒置

高市大昌一路302巷標線人行道 通行更安全

鉛球冠軍3刀刺死儀隊女今解剖 心臟、主動脈都破裂致死

日本84歲老婦遭當街刺死 15歲少年犯案供稱「就想殺人 誰都可以」

相關新聞

柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案，今傳喚台北市前副市長林欽榮、都市發展局前局長林洲民作證，民眾黨立委黃珊珊...

蔡壁如「直接下條子」指示京華城案 林欽榮：給我很大很大的壓力！

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案，今原定上午傳喚台北市前副市長林欽榮、下午傳喚都市發展局前局長林洲民作證，...

台南男子疑購物引衝突竟變電鋸狂人 警逮人還搜出毒品

台南市一名蕭姓男子昨中午前往仁德區一間超商購物時，因選購時間太長，與其他2名客人發生口角衝突，蕭男一怒之下竟拿起電鋸朝他...

鉛球冠軍刺死18歲儀隊高校女畏罪自傷 住院6天病況穩定今移送複訊

台中市上周六（10日）發生凶殺，詹姓男子想和18歲高中三年級的詹姓女友復合，交還寵物鼠為由約她見面，竟光天花日下刺死對方...

台版柬埔寨案詐3.9億還凌虐3男女致死 「藍道」杜承哲上訴仍判無期

求職詐騙「台版柬埔寨案」詐得4億元還釀3死，主嫌「藍道」杜承哲、共犯洪俊杰、薛隆廷、王昱傑一審被依共同私刑拘禁致人於死等...

影／高雄女開車違停 警見車牌「梅花」太假…還有驚奇在後頭

陳姓女子昨凌晨2時許駕車停在高市左營區路口機車停等區，警方趨前攔查，發現陳女神色緊張，因車牌梅花太假，被查出是偽造車牌，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。