柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案，今傳喚台北市前副市長林欽榮、都市發展局前局長林洲民作證，民眾黨立委黃珊珊是柯聲請傳喚的證人，但旁聽時被請出法庭。林欽榮作證說，京華城案柯知情，且多給1平方公尺都是圖利。

合議庭今提解柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇，法官也傳喚台北市前副市長彭振聲、台北市都市發展局前局長黃景茂出庭，庭審前，審判長看見黃珊珊端坐法庭，表示她是柯想聲請傳喚的證人，不能旁聽，黃隨即起身離庭說「謝謝法官」。

檢察官廖彥鈞詰問林欽榮陳情案的流程。林表示，都市計畫案遇人民向台北市政府陳情，市府會由都發局審議細部計畫，再啟動程序交由都委會審定是否研議，委員們會檢視有無違反公共利益，這是大法官會議要求的程序正義，於計畫送公展前，會由市長室批核，30天期間內接受各方陳述意見。

林欽榮證稱，都會委對任何陳情案得以書面審查，而市長如認為陳情案不妥、違法，再考量是否有牴觸都市計畫的母法後，即有權退回。

林欽榮說，就京華城案而言，2015年時監察院內政及少數民族委員會監察委員劉德勳曾發動調查，市府也堅持只能給392%容積率，至2017年8月監察院給最終審核意見。

林欽榮說，2017年6月他代替柯文哲帶著時任都發局總工程司邵琇珮、法務局長袁秀慧在議會接受質詢，市府的立場認為京華城案應是有條件認同560%容積率，所有文官都認為應給392%，相關會議過程都有向柯文哲回報，「柯要我去的，我當然要向柯說明」。

林欽榮說，2018年都市計畫認定應給京華城560%，是依據監察院調查權，並尊重行政機關以及都委會主張的公平性等三面向而定，不過，後來居然聽林洲民轉述沈慶京對威京案的陳情函內容，指沈想要求恢復12萬0284平方公尺的樓地板面積，林說，「這份文件對我來說，壓力真的是太大了！」

林欽榮說，都委會討論京華城的陳情案，15名委員中有14人反對再給12萬0284平方公尺的樓地板、有1人棄權，市長室列管、下達指令的案子，他每3個月要回覆一次，而且柯文哲曾親自主持居住正義論壇，也說過這種案子要依法辦理。