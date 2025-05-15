桃園地檢署檢察長戴文亮13日及昨(14)日，率隊視察轄區桃園監獄、八德外役監、桃園女子監獄及敦品中學，分別由典獄長高千雲、典獄長黃鴻禧、副典獄長紀文勝及校長郭宗裕陪同，並與監所人員進行意見交流。此次視察重點除就各監所違規事件處理、戒具施用、舍房雜役調派、假釋審查、幫派首惡分子列冊、律師接見、接見談話要旨、收容人陳情、訴訟書狀收受等，詳予瞭解記載處理經過外，亦期望透過監獄藥酒癮處遇模式，加強監所內毒品宣導防治，協助毒品犯減少再犯率、延遲復發率及增加家屬及社會復歸的支持力量，以落實新世代反毒策略。

桃園地檢署檢察長戴文亮視察八德外役監，圖：桃檢提供

桃檢提到，戴文亮高度肯定各監所能運用有限預算及資源，開發更具智慧、效率的管理模式，且巡視舍房，關心「一人一床」及夏日空氣調節措施，深入瞭解陶藝、花燈、馬達技訓班、內著縫紉班、紙盒工場、木工場、巧克力工場、烘焙坊等收容人習藝及自營狀況，同時也至炊場、醫務室、洗衣場關懷收容人用膳、就醫、戒癮及生活情形，詳細詢問保外就醫、合作醫療院所派駐醫護人員看診次數，對於桃園監獄炊場內部乾淨整潔，連排水溝都晶亮發光，深表讚許。

桃園地檢署檢察長戴文亮查閱桃園監獄藥酒癮處遇計畫及處理違規、陳情簿冊。圖：桃檢提供

桃檢表示，桃園監獄為老舊建物，核定收容額為1275人，目前收容人數約1865人，超收比例達46.27％，為全國超收排名第一之監所，該監持續運用「協調寄禁，儘速解還」、「機動移監」等方式，緩解超收壓力；並以AI動畫演譯「矯正機關常見收容問題集」、推動「智慧購物系統」，提供更佳服務。桃園監獄與衛生福利部桃園醫院合作辦理整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫，從門診預約、心理治療、衛教課程、愛滋防治、資源轉介與個案管理，運用大班授課、小團體或個別處遇，建立司法醫療合作系統，並邀請戒毒成功人士現身說法，減少可能衍生之公共衛生與社會問題。

桃檢介紹，八德外役監為新建智慧型大樓，收容人以經濟相關犯罪者為主，有高齡老化之趨勢，核定收容額為800人，目前收容人數約213人，採取一人一床(一床約占 3.4 平方公尺)，符合相關標準，且針對健康情形不佳者，施以配戴智慧定位手環，監測其健康狀態；內部職員則配戴智能求救手環，門禁巡邏亦全面採用電子化，兼顧執勤安全與效率，朝向國際化智慧監獄目標邁進。針對物質濫用處遇，該監依問卷評量結果將收容人分級，結合心理師、律師、社工師等專業師資，共同宣導酒駕防制、法治教育、成癮與自殺防治、健康促進、性別平等、生命教育、家庭支持與情緒管理等，提升對成癮危害之認知，使收容人具備初步生活規劃能力。

桃檢提及，桃園女子監獄目前收容人數為1381人(含92名外國籍)，已超收36％，該監門禁是以人臉辨識系統為主，視察時適逢例行舍房安全檢查，原則上舍房一周突擊安檢2次、全部舍房工場每月安檢1次、每季不定區域擴大安檢1次。戴文亮對於該監實施澈底安檢，留下深刻印象。此外，該監作業自營商品有生巧克力、抹茶生巧克力、傳統豆腐乳、南棗核桃糕、各式堅果等，均採純天然、無防腐劑製作，深受各界喜愛。該監與桃園療養院合作，由專業醫療人員進行收案評估，著重完整的精神疾患共病評估、成癮嚴重度評估與治療計畫；出監後，亦與毒防中心、更保桃園分會等單位銜接、轉介及追蹤輔導，協助更生人生活復歸正常。

桃檢表示，敦品中學核定收容額為221人，目前收容232人，均為高中生，而少年感化教育多以陪伴為主，讓學生專注在有興趣的領域中成長，可選擇修習電子機械、汽車修理、資訊處理、餐飲烘焙等四大類科，校方亦要求考取證照，以順利銜接復歸。該校不定期邀請專家學者進行專題講座，結合班級經營、導師時間及親師會議，轉介專業機構提供心理諮商與診療服務，共同強化學生對成癮行為之認知與防治。

桃檢補充，戴文亮早期曾於岩灣職訓總隊服務，聊及當年處理監獄暴動驚心動魄之處，深知獄政管理之難處與囚情穩定之重要性，叮囑各首長務必依法務部宣示，加強落實藥酒癮處遇措施。此次視察轄區各監所，桃檢將依規定分案，並依刑事訴訟法規定，將視察結果陳送法院。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：桃檢檢察長視察矯正機關 盼加強落實藥酒癮處遇措施