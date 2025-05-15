台版柬埔寨案詐4億還凌虐3男女致死 「藍道」上訴仍判無期

求職詐騙「台版柬埔寨案」詐得4億元還釀3死，主嫌「藍道」杜承哲、共犯洪俊杰、薛隆廷、王昱傑一審被依共同私刑拘禁致人於死等罪判處無期徒刑，案經上訴，台灣高等法院今除王昱傑改判26年徒刑外，其餘3人維持無期徒刑，褫奪公權終身。

今日僅薛隆廷、王昱傑出庭聆判，兩人聽完後面無表情。

暱稱「加特林」、「藍道」的杜承哲，2022年9月底至11月初，找來傅榆藺、陳樺韋等人組織詐騙集團，38天內陸續在桃園、淡水2處據點關押61名人頭帳戶提供者。詐團控制手法凶暴，除搜身搶財，還將他們的嘴塞上毛巾、上手銬、腳綁束帶，關進約3坪大的小房間，不乖就找控員毒打、電擊，甚至在泡麵摻FM2毒品。

黃姓死者除遭毒打，還被命令「唱歌娛樂」，他受不了高壓監控凌虐，從11樓輕生。黃姓女死者則因在房內尿尿而被電擊，身體惡化吐血，她不斷求救喊「肚子痛、想回家」，但未被送醫，最終休克死亡。林姓死者患有慢性病，因未服藥而病況惡化，他拜託送醫遭拒，雙腳皮膚壞死，不能行走、大小便失禁，一度撞牆呼喊「快受不了」；詐團成員認為林裝病，控員餵食三顆FM2後，心肌梗塞身亡。

2022年11月初，因一起失蹤人口報案，檢警破獲詐團，救出被囚的58人，並發現3名死者不堪虐待死亡，遭棄屍山野。

第一波起訴29人，核心幹部「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋遭處無期徒刑定讞。杜承哲逃亡後，2023年另組詐團詐騙32人，不法所得2千多萬元，杜擔憂新詐團遭「黑吃黑」，前年4月找上時任北市警大同分局寧夏派出所長所長葉育忻替他查個資，葉也因此「倒台」。

杜承哲落網後，以200萬元和黃姓女死者家屬談和解，還說「落網前捐了3口棺材」後悔行詐，但其他部分未和解。士林地院依共同私刑拘禁致人於死、發起組織犯罪、洗錢、非法使人施用三級毒品、加重強盜等罪判杜承哲、洪俊杰、薛隆廷、王昱傑無期徒刑，褫奪公權終身。

案件上訴後，高院今撤銷改判，但杜承哲、洪俊杰、薛隆廷仍維持無期徒刑。

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