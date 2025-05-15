影／高雄女開車違停 警見車牌「梅花」太假…還有驚奇在後頭

陳姓女子昨凌晨2時許駕車停在高市左營區路口機車停等區，警方趨前攔查，發現陳女神色緊張，因車牌梅花太假，被查出是偽造車牌，警方核對身分，陳佯稱自己沒犯過案、沒前科，結果被查出是詐欺、毒品及違反洗錢防制法等5案通緝犯。

高市左營警分局文自派出所警方今天凌晨2時許，巡經博愛二路與新莊一路口時，發現一輛Altis轎車停在機車停等區，於是上前盤查，要求女駕駛將車開至路旁受檢。

警方見35歲陳姓女駕駛神色緊張，員警提高警覺、仔細盤查，發現陳女轎車懸掛車牌上的梅花圖案太假，是假車牌；警方告知她懸掛偽造車牌行駛在路上，已涉嫌偽造文書。

警方進一步核對陳女身分，發現她和一名涉及2件詐欺、2件毒品以及違反洗錢防制法等5案、分別被嘉義、高雄及屏東院檢通緝的陳女長相類似，陳女當場虛心辯稱，「我沒有犯過案子，我沒有前科」。警方比對後，認為就是陳女，當場將她逮捕，除解送歸案外，另依偽造文書罪移送橋頭地檢署偵辦。