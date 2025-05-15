快訊

不雅考卷爭議會考前夕開親師會 金城國中家長全體缺席：校方只想滅火

延托心酸／家長苦求沒用 這公幼落實延托遲到3次退學籍

中國漫記／印巴空戰打下飆風很意外？殲-10誕生才意外

影／高雄女開車違停 警見車牌「梅花」太假…還有驚奇在後頭

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓女子昨凌晨2時許駕車停在高市左營區路口機車停等區，警方趨前攔查，發現陳女神色緊張，因車牌梅花太假，被查出是偽造車牌，警方核對身分，陳佯稱自己沒犯過案、沒前科，結果被查出是詐欺、毒品及違反洗錢防制法等5案通緝犯。

高市左營警分局文自派出所警方今天凌晨2時許，巡經博愛二路與新莊一路口時，發現一輛Altis轎車停在機車停等區，於是上前盤查，要求女駕駛將車開至路旁受檢。

警方見35歲陳姓女駕駛神色緊張，員警提高警覺、仔細盤查，發現陳女轎車懸掛車牌上的梅花圖案太假，是假車牌；警方告知她懸掛偽造車牌行駛在路上，已涉嫌偽造文書

警方進一步核對陳女身分，發現她和一名涉及2件詐欺、2件毒品以及違反洗錢防制法等5案、分別被嘉義、高雄及屏東院檢通緝的陳女長相類似，陳女當場虛心辯稱，「我沒有犯過案子，我沒有前科」。警方比對後，認為就是陳女，當場將她逮捕，除解送歸案外，另依偽造文書罪移送橋頭地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓女子昨凌晨2時許駕車停在高市左營區路口機車停等區，警方趨前攔查，發現她懸掛偽造車牌，還是5項通緝犯。記者石秀華／翻攝
陳姓女子昨凌晨2時許駕車停在高市左營區路口機車停等區，警方趨前攔查，發現她懸掛偽造車牌，還是5項通緝犯。記者石秀華／翻攝
陳姓女子昨凌晨2時許駕車停在高市左營區路口機車停等區，警方趨前攔查，發現她懸掛偽造車牌，還是5項通緝犯。記者石秀華／翻攝
陳姓女子昨凌晨2時許駕車停在高市左營區路口機車停等區，警方趨前攔查，發現她懸掛偽造車牌，還是5項通緝犯。記者石秀華／翻攝

偽造文書 毒品 通緝

延伸閱讀

怒！赤翡翠過境高雄衛武營作客 疑因「擺拍」竹林遭抹牛油、顏料

藝人小熊高雄拍戲遭警拘提 戴帽子口罩押解北上就訊

徐少東去向成謎 高雄坊間傳他疑從新竹搭船離台

影／高雄交警路口左轉 迎面撞上違規轎車

相關新聞

作證柯文哲對「圖利」京華城知情？法官今傳喚林欽榮、林洲民

台北地院審理京華城容積率弊案，合議庭今傳喚台北市前副市長林欽榮、都市發展局前局長林洲民出庭作證，接受檢辯詰問，也提解民眾...

影／高雄女開車違停 警見車牌「梅花」太假…還有驚奇在後頭

陳姓女子昨凌晨2時許駕車停在高市左營區路口機車停等區，警方趨前攔查，發現陳女神色緊張，因車牌梅花太假，被查出是偽造車牌，...

徐少東身負多罪 傳聞已「坐桶子」從西部漁港偷渡逃亡

三聯集團負責人徐少東涉嫌違反多條罪名，不僅已遭判刑，更被限制出境出海及住居，他卻在9日突然留下訣別家書失聯，至今已5天，...

徐少東去向成謎 高雄坊間傳他疑從新竹搭船離台

三聯集團負責人徐少東5月9日在家留下道別字條後，開朋友的賓利轎車到高醫後失蹤。據了解，他當晚還曾在高雄吃晚餐，坊間相傳，...

三環幫槍殺幫主劉憲治 逃海外24小時 警策動歸案破關鍵

新竹縣竹東鎮今年1月24日發生一起震驚社會的黑幫尋仇槍擊案，三環幫大哥劉憲治遭槍殺，當時6名三環幫分子在24小時內就逃亡...

柴山碉堡「AYO」他們畫的！台男才剛下飛機就被上銬逮補

高雄市2名男大生去年11月闖入柴山阿朗壹碉堡亂塗鴉，其中一名鍾姓男大生犯案後還與家人跑去日本旅遊，沒想到從日本玩回台，就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。