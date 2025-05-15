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作證柯文哲對「圖利」京華城知情？法官今傳喚林欽榮、林洲民

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理京華城容積率弊案，合議庭今傳喚台北市前副市長林欽榮、都市發展局前局長林洲民出庭作證，接受檢辯詰問，也提解民眾黨前主席柯文哲等出庭，「雙林」由公訴檢察官聲請傳證獲准，2人對柯是否圖利京華城公司將作有關供述。

今天提解出庭的被告包括柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇，法官也傳喚台北市前副市長彭振聲、台北市都市發展局前局長黃景茂出庭證問證人。

京華城案於偵查發展中，林欽榮曾發聲明表示，當年他身為台北市都委會主席，與都發局主張立場一致，反對威京集團主張保障的12萬284平方公尺樓地板面積。

林欽榮另稱，京華城案監察院糾正在先，接續都發局根據並尊重監察院糾正意見，必須經由都市計畫變更程序辦理；都發局在公展計畫書中僅同意容積率560%，明確反對12萬0284平方公尺樓地板面積，至於容積後來暴增到840%，他已請辭離開市府。

林洲民則曾表示說，京華城當年爭取容積率560%時，他曾提醒柯文哲若照應曉薇質詢放水恐涉嫌圖利，後續陳情案的發展他並不了解，對於柯是否知情為圖利？「相信大家心中都有清楚答案」。

林洲民2016年起多次在議會答覆應曉薇的質詢，主張京華城須含西北角一起開發才有560%容積率，不過，這個基地從未整體開發；林洲民曾表示，他2018年12月25日離開台北市政府，京華城案歷經3名前市長是都發局業務的重中之重，都發局處理此案「當然須定時向市長報告」、「印象中向柯文哲提出建言柯都知道」。

台北市前副市長林欽榮。圖／聯合報系資料照片
台北市前副市長林欽榮。圖／聯合報系資料照片
台北市都市發展局前局長林洲民。圖／聯合報系資料照片
台北市都市發展局前局長林洲民。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

北市 林洲民 柯文哲

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