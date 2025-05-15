大根涉閃兵20萬交保 為自己不成熟、荒唐行為道歉

新北地檢署擴大偵辦藝人王大陸背後閃兵集團，昨傳喚涉嫌佯裝高血壓逃避兵役的9名藝人及1名民眾共10人。自泰國返台到案說明的藝人大根，（本名黃亮鈞），稍早獲檢察官以20萬元交保，辦保離去他表示，願為自己不成熟的荒唐的行為再次抱歉。

大根表示，這次（閃兵）的事件他真的非常愚蠢，也做了違法的行為，後續會針對這個案件，如實配合檢調單位調查，也負起該負的法律責任和該履行的兵役義務。