大根涉閃兵20萬交保 為自己不成熟、荒唐行為道歉
新北地檢署擴大偵辦藝人王大陸背後閃兵集團，昨傳喚涉嫌佯裝高血壓逃避兵役的9名藝人及1名民眾共10人。自泰國返台到案說明的藝人大根，（本名黃亮鈞），稍早獲檢察官以20萬元交保，辦保離去他表示，願為自己不成熟的荒唐的行為再次抱歉。
大根表示，這次（閃兵）的事件他真的非常愚蠢，也做了違法的行為，後續會針對這個案件，如實配合檢調單位調查，也負起該負的法律責任和該履行的兵役義務。
對於自己當初曾否認涉案，大根解釋，第一時間是媒體詢問他是不是在警局？那時是回答說沒有這回事，自己人在國外，後來趕快去釐清狀況，所以在很快的時間發出聲明，告訴外界事情確實存在，他也願意接受、配合司法單位所有調查。
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