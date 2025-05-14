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徐少東身負多罪 傳聞已「坐桶子」從西部漁港偷渡逃亡

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

三聯集團負責人徐少東涉嫌違反多條罪名，不僅已遭判刑，更被限制出境出海及住居，他卻在9日突然留下訣別家書失聯，至今已5天，地方已開始流傳徐少東從西部沿海「坐桶子」偷渡，不排除逃往中國大陸，檢方已通知外交部領事事務局廢止及註銷其中華民國護照。

徐少東涉吸金22億元遭判刑12年，還涉嫌受中國大陸方面指示介入台灣選舉，而遭橋頭地方法院在去年10月裁定延長限制出境出海，並且限制住居，需要每周一向居住地的高雄市新興警分局自強三路派出所報到，但他前天卻未現身。

橋頭地院合議庭昨天下午經討論，裁定對徐少東「逕行拘提」，法院已責請警方盡快找尋徐少東下落，防止他潛逃，或有導致案件無法續行審判或執行的其他原因。

不過坊間已傳出徐少東坐漁船偷渡出海，可能偷渡的地點包含新竹南寮、嘉義布袋、台南將軍，不排除徐少東利用訣別家書誤導檢警追查，實際在過去一段時間，已聯繫對岸接頭人，再利用深夜時分，從漁港坐船出海，逃往海外。

徐少東失聯未向派出所報到，失聯前曾留家書提心境。圖／翻攝自臉書徐少東
徐少東失聯未向派出所報到，失聯前曾留家書提心境。圖／翻攝自臉書徐少東

偷渡 徐少東

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