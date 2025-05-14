聽新聞
0:00 / 0:00
徐少東去向成謎 高雄坊間傳他疑從新竹搭船離台
三聯集團負責人徐少東5月9日在家留下道別字條後，開朋友的賓利轎車到高醫後失蹤。據了解，他當晚還曾在高雄吃晚餐，坊間相傳，他已可能自新竹搭船離台。
徐少東因涉違法吸金22億元，經高雄高分院依違反銀行法、洗錢防制法等罪刑13年，另涉國安法、反滲透法、總統副總統罷免法，由橋頭地院預計6月6日開準備庭，國安法部分，則由高雄高分院審理，原本昨天開庭，將審酌是否對他實施科技設監控，但他卻在9日在家留書失蹤。
徐少東的兒子11日拿他的留書，向高雄市警新興分局報他失蹤，請求警方協尋。警方調閱相關監錄系統，查出他5月9日清晨，開朋友的賓利轎車，停進高醫地下停車場後離去，可能沿高醫旁的自由一路往北步行到同盟路，但沒再發現他的行蹤。
警方了解，有人在5月9日晚間，曾見徐少東在高醫附近的餐廳吃晚餐，但是調閱監視器，並沒找到他。
不過高雄坊間傳出，他最近曾一再去醫院看病，而且也向友人問及船隻的事情，認為他在5月9日至11日之間，可能北上新竹搭船離台。警方今天表示，尚未接獲相關情資，對這項傳言，還待查證，不排除也有人要找他而放出的「風聲」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言