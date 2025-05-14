三環幫槍殺幫主劉憲治 逃海外24小時 警策動歸案破關鍵

新竹縣竹東鎮今年1月24日發生一起震驚社會的黑幫尋仇槍擊案，三環幫大哥劉憲治遭槍殺，當時6名三環幫分子在24小時內就逃亡海外，檢警循線掌握作案身份、斷金流、同步開拘票要請國外警方協助境管等手段，給予嫌犯龐大的壓力，「逃得了一時、逃不了一輩子」，最後在案發5天內，6嫌全數返國成破案關鍵。

6名三環幫分子陸續在1月29日自海外押解回台，新竹地檢署今天也將涉案的姜姓、邱姓、簡姓、范姓、溫姓、郭姓等年齡在24歲至41歲不等的6名嫌犯依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴，另外朱姓男子涉犯使人犯隱蔽罪嫌部分，另以通常程序起訴。新竹縣警竹東分局長吳學安今天會同新竹縣刑大共同舉行記者會，說明此件震驚全國的黑幫槍擊殺人案件。

檢警調查，引發殺機的原因，是姜姓主嫌為報父親1年多前在酒桌上，遭劉憲治毆打成重傷之仇，姜心生不滿，結合幫內5名成員共謀殺害劉，其中有成員因也曾被劉毆打懷恨在心，因此種下殺機。

姜男今年初與邱姓等5名幫眾共謀殺害劉，並為籌備犯案，犯案前10天起，陸續取得作案車輛及手機後，另由郭男購入作案使用的槍械、開山刀及頭套等偽裝用品，分工籌畫，並接洽購車及安排作案接應事宜。

案發後，6人逃亡到日本、泰國、澳門等地，警方出動150名警力、調閱上千支監視器、採生物跡證，在案發隔天就掌握到接應的郭男，並策動郭男於1月26日從澳門歸案。此外，警方也給予其他嫌犯壓力，「逃得了一時、逃不了一輩子」，就算嫌犯身上有部分金錢，但警方已鎖定周邊金流，讓嫌犯孤立無援，遲早要面對審判。