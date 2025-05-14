父遭毆傷兒揪眾尋仇殺幫主 新竹地檢起訴6人

地方幫派成員姜姓男子因父親遭劉姓幫主毆傷，姜男涉集結其他5名成員報復共謀殺劉姓幫主，造成劉男身亡。新竹地檢署今天表示，案件偵結，將姜男等6人依殺人罪嫌起訴。

新竹地檢署今天發布新聞資料指出，地方幫派姜姓男子的父親去年2月間遭劉姓幫主毆傷，姜男心生不滿找幫派其他成員包含邱姓、簡姓、温姓、范姓、郭姓男子涉共同謀殺劉姓幫主。

檢警指出，姜男等人為籌備犯案，先取得作案車輛，另由郭男購入作案使用槍械、開山刀及頭套等偽裝用品，分工籌劃，並接洽購車及安排作案接應。

檢警表示，今年1月24日傍晚，姜男與邱男、簡男、温男、范男等人涉分持槍枝與開山刀闖入劉姓幫主據點行凶，對在場人員開槍與砍殺，造成劉姓幫主當場死亡，另造成現場劉姓男子等6人受傷後，姜男等人拔離監視器主機離開現場。

檢警指出，案發後，在郭男、朱姓男子協助接應下，姜男等5人搭機出境，分別潛逃至日本、泰國、柬埔寨等地，經檢警循線緝獲，帶回5人歸案。

檢方認為，姜男與邱男、簡男、温男、范男、郭男等6人涉犯殺人等罪嫌起訴，移審新竹地方法院審理。朱男另案偵結，因涉使人犯隱蔽罪嫌起訴。