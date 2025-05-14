柴山碉堡「AYO」他們畫的！台男才剛下飛機就被上銬逮補

高雄市2名男大生去年11月闖入柴山阿朗壹碉堡亂塗鴉，其中一名鍾姓男大生犯案後還與家人跑去日本旅遊，沒想到從日本玩回台，就在入境桃園機場時遭上銬逮捕，因柴山屬國家自然公園保護區，男大生塗鴉行為涉犯毀損罪，遭到高雄地檢署起訴。

起訴書指出，高雄柴山阿朗壹碉堡去年11月24日被民眾發現遭不明人士亂塗鴉，經警方追查及調閱監視器，才鎖定是11月18日出沒柴山的21歲鍾姓及胡姓男大生涉有嫌疑，雖然胡男已經先遭逮，但當時鍾男卻已經與家人前往日本旅遊，無法第一時間逮人。

不過鍾男在日旅遊期間，早就被高雄市鼓山警分局及保七總隊第七大隊壽山分隊鎖定，因此當鍾男去年12月13日一踏入國門，立刻就在桃園機場當著家人的面，遭到航警上銬逮捕歸案。

鍾及胡坦承，他們是大學同學，因為都喜歡街頭彩繪，所以曾一同參加過中部的某彩繪社團，去年2人相約到柴山，先是開車抵達柴山後，又攜帶噴漆走登山步道到阿朗壹仙人掌碉堡，並在碉堡上即興創作，創作完後就離開。