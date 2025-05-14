快訊

小編兼職VTuber？遊戲角落「橘攸奈」今晚19:19直播出道！

美中關稅停火正式生效！川普稱「美企將入中」 專家警告風險未除

中捷藍線啟動！盧秀燕蔣萬安同台「姊姊做事弟弟幫忙」

柴山碉堡「AYO」他們畫的！台男才剛下飛機就被上銬逮補

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市2名男大生去年11月闖入柴山阿朗壹碉堡亂塗鴉，其中一名鍾姓男大生犯案後還與家人跑去日本旅遊，沒想到從日本玩回台，就在入境桃園機場時遭上銬逮捕，因柴山屬國家自然公園保護區，男大生塗鴉行為涉犯毀損罪，遭到高雄地檢署起訴。

起訴書指出，高雄柴山阿朗壹碉堡去年11月24日被民眾發現遭不明人士亂塗鴉，經警方追查及調閱監視器，才鎖定是11月18日出沒柴山的21歲鍾姓及胡姓男大生涉有嫌疑，雖然胡男已經先遭逮，但當時鍾男卻已經與家人前往日本旅遊，無法第一時間逮人。

不過鍾男在日旅遊期間，早就被高雄市鼓山警分局及保七總隊第七大隊壽山分隊鎖定，因此當鍾男去年12月13日一踏入國門，立刻就在桃園機場當著家人的面，遭到航警上銬逮捕歸案。

鍾及胡坦承，他們是大學同學，因為都喜歡街頭彩繪，所以曾一同參加過中部的某彩繪社團，去年2人相約到柴山，先是開車抵達柴山後，又攜帶噴漆走登山步道到阿朗壹仙人掌碉堡，並在碉堡上即興創作，創作完後就離開。

2名男大生街頭塗鴉的行為不僅造成碉堡外觀受損，且雖阿朗壹碉堡是軍方廢棄碉堡，但因位處壽山國家自然公園，受國家公園法保護，因此民眾發現碉堡遭噴漆塗上黑、白線條和紅、紫色塊，畫上「AYO」字樣後，紛紛批評塗鴉怪客沒公德心。

高雄柴山秘境「阿朗壹」步道遭塗鴉，警方在機場逮補塗鴉客。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄柴山秘境「阿朗壹」步道遭塗鴉，警方在機場逮補塗鴉客。記者巫鴻瑋／翻攝

日本 柴山 桃園機場

延伸閱讀

航班驚傳炸彈威脅 比利時第2大機場一度停擺

極右網紅盧默：若接受卡達飛機 川普政府將留汙點

擬收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普：不收免費飛機「愚蠢」

影／通緝毒蟲拒攔檢闖紅燈逃逸 警包夾「大外割」上銬逮捕

相關新聞

柴山碉堡「AYO」他們畫的！台男才剛下飛機就被上銬逮補

高雄市2名男大生去年11月闖入柴山阿朗壹碉堡亂塗鴉，其中一名鍾姓男大生犯案後還與家人跑去日本旅遊，沒想到從日本玩回台，就...

不滿對方提及20萬債務 他酒後砍人刀斷...警急壓制

黃姓男子和陳氏雙胞胎兄弟今天清晨在酒店喝酒後搭車離去，黃男不滿兄弟檔追討20萬元債務突然下車，見對方攔阻，更抄起隨身攜帶...

影／德國奶奶缺錢打工 竟夾藏市價千萬毒品來台闖關

關務署台北關與航警局安檢大隊今年3月間執行入境託運行李X光儀檢時，發現一件自蘭阿姆斯特丹來台之行李的X光顯像有異，待旅客...

詐團女嫌桃機落網 手戴Richard Mille值一棟3000萬豪宅

台灣、美國聯手查獲跨境詐騙集團，由台中地檢署檢察官張富鈞赴美就訊證人，創下台美司法互助首例，該團廖姓女高階幹部年前回台時...

三環幫主劉憲治槍殺亡今起訴 主嫌父遭毆打釀殺機夥5幫眾殺人

新竹縣竹東鎮今年1月24日下午一起黑幫尋仇槍擊案，「三環幫」幫主51歲劉憲治斷掌並中槍慘死，且1人命危、4人多處刀傷，檢...

苗栗政壇人士之子涉強押被害人談判 苗檢聲押4人

苗栗市一家飲料店前天晚上發生一群人涉嫌強押1人上車，過程被PO在社群，並點名政壇人士之子涉案，警方昨天循線拘提4人到案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。