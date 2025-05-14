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不滿對方提及20萬債務 他酒後砍人刀斷...警急壓制
黃姓男子和陳氏雙胞胎兄弟今天清晨在酒店喝酒後搭車離去，黃男不滿兄弟檔追討20萬元債務突然下車，見對方攔阻，更抄起隨身攜帶的水果刀砍殺，兄弟檔雙手、脖子都被劃傷，血流如注，警方趕抵協助傷者送醫並逮捕黃男，在路邊查扣「砍到斷掉」的水果刀，警詢後依殺人未遂罪送辦。
警方調查，黃男（37歲）和陳氏雙胞胎兄弟（均28歲）相識，昨天晚上被邀請至台北市中山區長春路某禮服酒店喝酒，今天凌晨6點多散場，請代駕開BMW回桃園；當時車上還有陳姓哥哥的女朋友，連同代駕，一車5人從酒店離去。
一夥人搭車從長春路右轉林森北路，快到民生東路口，車子才開不到2分鐘，黃男因不滿兄弟檔聊到20萬債務的話題，質疑「為什麼要提這個？」黃男請代駕靠邊停車後下車，兄弟檔見狀下車勸阻喊「幹嘛這樣不開心」，沒想到黃男酒後情緒不穩，掏出隨身攜帶的水果刀一頓揮砍，現場瞬間濺血。
警方獲報趕抵，發現陳姓哥哥胸部、左右手有刀傷，弟弟頸部有長達15公分刀傷，2人都沒有生命危險緊急送馬偕醫院，同時壓制逮捕仍在現場的黃男，查扣掉在地上的犯案兇器水果刀，警詢後依殺人未遂罪送台北地檢署偵辦。
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