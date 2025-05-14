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詐團女嫌桃機落網 手戴Richard Mille值一棟3000萬豪宅

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台灣、美國聯手查獲跨境詐騙集團，由台中地檢署檢察官張富鈞赴美就訊證人，創下台美司法互助首例，該團廖姓女高階幹部年前回台時被鎖定，在桃園機場遭拘提時，手上還戴價值破3000萬元的Richard Mille粉紅鑽表十分高調，因屬犯罪所得，今下午將公開法拍。

檢警調查，廖女（36歲）無相關詐欺背景，也非自小在美國成長，英文程度普通，但疑似接觸到詐團核心後被吸收為高階幹部，長期滯留每過負責管理洗錢端的水房，加上抽成獲利頗豐，涉嫌將巨額詐騙贓款用來買高價名表、鑽石、比特幣。

台、美聯手破獲該起感情詐騙集團後，檢警掌握到廖女農曆年前要回台，今年1月24日就在桃園國際機場將她拘提；檢警也發現，廖女手上竟戴著全球限量7支，價值破3000萬元的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表，行徑高調，除將她向法院聲押獲准，該表也列犯罪所得扣押。

除此之外，檢警第二波搜索又起獲廖女持有的8顆拉人工鑽、4顆比特幣、122萬顆泰達幣、台幣及外幣約50萬元、銀行帳戶1162萬元，還有1輛Lexus RX350h豪車，犯罪所得估計高達1.7億元，以上物品經廖女同意將偵查中變價，今天下午於台中地檢署前法拍。

全案是台中地檢署檢察官張富鈞指揮偵辦，透過台美司法互助下，美方派員赴中檢取證、美國檢察官視訊參與，並由張協助美方訊問在台被告；另張富鈞4月也赴美田納西州納許維爾聯邦法院檢察署，就訊在美的詐團成員，創下台美司法互助以來，首度由檢察官赴美就訊證人紀錄。

台美破獲跨境電信詐團，廖姓女主嫌回台在桃園機場被拘提，手上還戴著價值破3000萬元的Richard Mille粉紅鑽表，被認定是犯罪所得遭扣押、法拍。圖／檢方提供
台美破獲跨境電信詐團，廖姓女主嫌回台在桃園機場被拘提，手上還戴著價值破3000萬元的Richard Mille粉紅鑽表，被認定是犯罪所得遭扣押、法拍。圖／檢方提供

桃園機場 檢察官 詐騙集團

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