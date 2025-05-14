詐團女嫌桃機落網 手戴Richard Mille值一棟3000萬豪宅

台灣、美國聯手查獲跨境詐騙集團，由台中地檢署檢察官張富鈞赴美就訊證人，創下台美司法互助首例，該團廖姓女高階幹部年前回台時被鎖定，在桃園機場遭拘提時，手上還戴價值破3000萬元的Richard Mille粉紅鑽表十分高調，因屬犯罪所得，今下午將公開法拍。

檢警調查，廖女（36歲）無相關詐欺背景，也非自小在美國成長，英文程度普通，但疑似接觸到詐團核心後被吸收為高階幹部，長期滯留每過負責管理洗錢端的水房，加上抽成獲利頗豐，涉嫌將巨額詐騙贓款用來買高價名表、鑽石、比特幣。

台、美聯手破獲該起感情詐騙集團後，檢警掌握到廖女農曆年前要回台，今年1月24日就在桃園國際機場將她拘提；檢警也發現，廖女手上竟戴著全球限量7支，價值破3000萬元的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表，行徑高調，除將她向法院聲押獲准，該表也列犯罪所得扣押。

除此之外，檢警第二波搜索又起獲廖女持有的8顆拉人工鑽、4顆比特幣、122萬顆泰達幣、台幣及外幣約50萬元、銀行帳戶1162萬元，還有1輛Lexus RX350h豪車，犯罪所得估計高達1.7億元，以上物品經廖女同意將偵查中變價，今天下午於台中地檢署前法拍。