三環幫主劉憲治槍殺亡今起訴 主嫌父遭毆打釀殺機夥5幫眾殺人

新竹縣竹東鎮今年1月24日下午一起黑幫尋仇槍擊案，「三環幫」幫主51歲劉憲治斷掌並中槍慘死，且1人命危、4人多處刀傷，檢警策動5人投案，並查明姜姓主嫌父親去年2月遭劉憲治毆傷，姜男心生不滿，因此結合幫內其他5名成員共謀殺害劉，檢方今天依殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴6人。

檢警調查，幫派成員姜男的父親去年2月遭幫主劉憲治毆打，姜男因此心生不滿，結合其他幫派成員邱男、簡男、溫男、范男、郭男，籌備並實施針對劉憲治的謀殺行動。

根據調查，姜男等人在計畫期間購置槍枝、開山刀及頭套等作案工具，並分工籌畫犯案細節。於今年1月24日傍晚，5人攜帶武器闖入劉憲治的據點行兇，對現場人員開槍、砍殺，造成劉憲治當場死亡，另6名在場人員受傷。行兇後，嫌犯迅速破壞監視器主機並逃離現場，由共犯郭男與朱男協助安排搭機潛逃至日本、泰國及柬埔寨等地，嗣經檢警循線緝獲歸案。